(影)香港大火非意外？宏福苑「兩個火點」相距遠 疑案情不單純

[Newtalk新聞] 香港宏福苑大火造成最少159人死亡，事故肇因備受關注，對此，網紅李沐陽公布2個影片，一個是宏昌閣地面起火了，但一開始火勢沒有蔓延到樓上；另一個是某棟大樓中間起火了，不過周圍都沒受影響，疑似為不同的火點，讓他懷疑香港大火可能不是單純的意外。





李沐陽在YouTube頻道《新聞看點 李沐陽》分享了2部影片指出，第一部是有人在宏昌閣對面的公園拍到，宏昌閣著火的畫面，宏昌閣就是香港大火第一棟著火的大樓，影片的人喊著「怎麼沒有警鐘，一下子就燒到四層、八層了」，且從畫面裡可以看到，起火點是在大樓地面的位置，最初火勢不大，拍攝者還將鏡頭我上移，顯示起火點的上方是沒有火的。

廣告 廣告





第二部影片是一位工人拍攝的，透過綠色的防護網，可以看到高層一處住戶冒出火頭，但這處火點的周圍都沒有火情，顯示這可能是個孤立的火點，因此就有網友質疑，「如果有兩個火頭同時發生，而且還隔開很遠，此則非常可疑，到底是否意外，還是有其他不可言的原因」。





對此，李沐陽接獲爆料指出，有人說某些住戶已經給維修相關方事先購買，說是用來達到爭取住戶的支持效果，因此讓人忍不住懷疑，「會不會此起火住戶單位和這些就是同一住戶？收3.3億元才燒掉一兩個住房，是成本可吸收的計算吧？」





事實上，早在去年12月20日早就有住戶質疑過這次出事的承建商，因為它的造價高達3.3億元，且違規次數還超過140次，但宏福苑業主委員會仍不顧一切選擇了這個比市價多一倍的公司，該區的親共議員更出聲支持建商表示，住戶質疑的價格和違規是假消息，妖言惑眾，但現在真的出事了，就有網友懷疑這些議員想從中撈些油水。





港警2日表示，已經拘捕了27人，其中15人因涉嫌過失殺人被捕，另有12人因貪污調查被捕，對此，李沐陽表示，如果上面所述的事情屬實，那這場大火背後就不是誤殺，而是謀殺，認為這場大火可能不是單純的意外，絕對不簡單。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)香港「宏福苑大火」連燒7棟非巧合？命理師揭「地運獻祭」恐怖陰謀

香港「宏福苑大火」現場畫面外流！大樓內部「滿目瘡痍、屍骸遍佈」震驚網友