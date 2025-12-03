(影)香港大火非意外？宏福苑8棟樓警報集體失靈 疑「人為縱火」

[Newtalk新聞] 香港宏福苑大火造成最少156人死亡，官方將肇事原因歸咎於泡膠及竹棚紗網，但仍然疑點重重，有倖存者指出，火災發生的整個過程，火警報警都沒有響，消防喉(消防水帶)也沒有水。對此，網紅李沐陽分析疑點懷疑，這起事故不是意外，很可能是「人為縱火」。





根據香港官方最新的資料顯示，目前宏福苑大火死亡人數為156人，仍有30人失聯，港府將事原因歸咎於泡膠及竹棚紗網，但仍然疑點重重，對此，網紅李沐陽在網路節目《新聞看點 李沐陽》指出，有倖存者爆料，火災發生的整個過程，火警報警都沒有響，且火勢快速蔓延，直言「這個不是天災是人禍」。

廣告 廣告





李沐陽分析，如果1棟大樓的警鐘沒響是設備問題，但8棟大樓警鐘都不響就很不可思議，而且消防喉(消防水帶)還沒有水，有一個香港本地地產發展商高管對《德國之聲》表示，大樓維修如果要把全屋苑的消防火警關掉需要跟消防署申請，因為屋苑的消防系統與消防局連結，有些工地師傅可能會找些皺紋紙遮這探測器，但不會長時間關閉系統。





因此李沐陽認為，在警鐘沒有報警、火勢燃燒迅速、7棟大樓連環燒等一連串詭異的情況下，懷疑這起事故不是意外，並引用網紅「鍾宜霖在倫敦」的說法表示，這8棟大樓警鐘(警報)都不響，「只能說明人為關掉了」，否則人們聽到警報聲就會離開了，不至於傷亡如此慘重，且這8棟大樓全被防護網包裹，窗戶用發泡膠擋住，讓人完全看不到外面，非常的詭異，很可能是「人為縱火」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

終於認了網子有問題 仍幫辯解! 宏福苑大火釀156死 港府 : 已抓捕 12 人

宏福苑大火釀151死 ! 外牆材料「易燃如柴」疑雲曝光 質疑真相者皆被「帶走」