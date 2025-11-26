影/香港宏福苑千戶社區惡火已奪4命 37歲消防員衝地下室罹難

記者高珞曦／綜合報導

香港新界大埔的住宅區宏福苑一帶26日下午發生嚴重火警，自下午2時51分至晚間6時22分，火勢達到最嚴重的5級，目前已致4死7傷，其中1名死者為37歲消防員，據稱還有民眾受困建物內。

香港大埔住宅區宏福苑26日下午發生火災，事發逾4小時仍未熄滅，已釀4死7傷。（圖／中天新聞）

港媒《香港01》報導，26日下午2時51分起，當地消防單位接獲多起報案，稱宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，消防單位緊急派遣人車馳援。至下午3時2分起至當晚6時22分，火勢一路從3級升級到最嚴重的5級，據香港火警分級制度，5級火警的警戒等級僅次於「災難警報」。

強勁風勢導致宏福苑大火波及附近許多大樓，還有不少火苗是從內部燒起。（圖／美聯社）

報稱，事發當下風勢強勁，大約下午3時許，有人目擊該處其中1棟建物的外層竹棚架出現燃燒狀況，隨後強風將火勢吹往附近其他大樓，導致其他住宅建物內部起火燃燒，現場爆炸聲頻仍。據網傳畫面，有拍攝者疑似從建物內部向外拍攝，窗外煙霧瀰漫，拍攝者沒過多久就被濃煙嗆到，馬上關窗咳嗽。

1名獲救傷者身披黃色防火衣被送上救護車，全身已被濃煙燻黑。（圖／香港01）

截至當晚6時許，火勢仍未完全撲滅，火災已造成4人死亡、7人輕重傷，其中1名死者為37歲消防員何偉豪，據了解，何偉豪入職9年，他26日下午3時1分抵達現場並前往地下室救援，但下午3時30分左右失去聯絡。搜救單位在下午4時1分在宏昌樓升降機對面空地搜索，終於找到臉部燒傷、陷入昏迷的何偉豪，雖然已緊急將其送往威爾斯親王醫院搶救，但下午4時45分仍宣告不治。

宏福苑火災等級已提高到5級，稍早1位男子在現場嚇得哭嚎。（圖／路透社）

消防單位獲報趕抵宏福苑火災現場，但災情過4小時仍未完全受控。（圖／美聯社）

而起火的宏福苑已有42年歷史，8棟樓宇包含1984個住宅單位。火災發生前，正在進行建物外牆翻新維修工程，因此在外側搭建許多竹製棚架，讓工人能進行施工作業。

