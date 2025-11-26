影/香港宏福苑惡火未歇！習近平下令全力滅火、減低傷亡損失

記者高珞曦／綜合報導

香港北部的大埔區「宏福苑」社區26日發生17年來最嚴重火警，據《央視》報導，本次事件已致14死16傷，香港特首李家超稱有關單位全力協助救援與安置災民，稍早大陸國家主席習近平對罹難者和傷者表示哀悼、慰問，全力滅火將傷亡損失降到最低。

香港大埔區宏福苑社區26日發生嚴重火警，大陸國家主席習近平晚間下令全力撲滅火勢降低傷亡與損失。（圖／美聯社）

這場火災發生於26日下午2時51分許，直到當晚10時，現場火勢都未能完全撲滅，且事發至今仍不知確切起火原因，事件造成14死16傷，包含消防員1人殉職、1人左腳受傷、1人熱衰竭，有關單位也還在釐清詳細受困人數。據英媒《BBC》報導，警消已派767名消防員、128輛消防車及57輛救護車馳援。

廣告 廣告

稍早1名傷者獲救，身上披著黃色防火衣，全身被濃煙燻黑。（圖／香港01）

大陸官媒《央視新聞》報導，陸國家主席習近平向香港新界大埔區民宅重大火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

香港特區政府已啟動應急救援機制，中國大陸中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室已成立應急專班，與特區政府密切聯繫，全力支持做好救援工作。目前相關工作正在進行中。

另香港教育局宣布，受該起5級火警和道路阻塞影響，27日共6間學校停課，含中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學等。

延伸閱讀

香港宏福苑五級大火奪14人命！疑「工人棚架抽菸」畫面瘋傳

影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援

香港宏福苑集合住宅大火淪人間煉獄！37歲消防員衝入救人「昏迷」殉職