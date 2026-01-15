影／ 香港爆隨機砍人！男子遭警「轟2槍擊斃」畫面曝

國際中心／李明融報導

香港屯門15日晚間發生一起隨機砍人事件，一名34歲男子在當地一間商場搶走一把約30公分的長刀，接著跑到街上到處揮舞，甚至在警方追捕的過程挾持一名女子，香港警方及時開槍將嫌犯制伏，嫌犯也倒地送醫，驚險過程都被商場外的監視器拍下，並在微博瘋傳。

影／香港爆隨機砍人「如張文案翻版」！男子「挾持1女」遭3警當場擊斃畫面曝

男子手持90公分長刀，在商場到處揮舞嚇壞民眾。（圖／翻攝自X）根據香港媒體表示，15日晚間7點左右，一名穿著白色T恤的男子走進屯門市廣場商場內，他突然闖進商場內一間唐吉軻德超市，進到廚房搶下一把長30公分的牛肉刀，接著就往一樓方向逃走，持刀男離開大樓商場後，直接在街道上到處揮舞長刀，嚇得一旁路人驚恐逃竄，也有民眾拿起手機拍下畫面並上傳社群平台。網路上一段影片曝光，可以看到男子背著黑色包包、身穿白衣，追在一群人後方，接著抓到一名女子當作人質，但他隨即被趕來的3名警員包圍，儘管他試圖拿人質恫嚇警方，下一秒仍被警方開槍擊倒在地。

男子最後被警方包圍，並遭開2槍當場擊斃。（圖／翻攝自X）

根據香港東網報導，警方到場後先是用胡椒水發射器壓制男子但失敗，男子在逃跑過程中，作勢要攻擊路邊民眾，最後試圖挾持一名人質，仍被警方開槍擊中左胸2槍，送醫後於晚間8點40分不治。香港警方透露，男子是越南裔，在香港出生成長，擁有香港身分證，有黑社會背景，以打散工維生，性格文靜、鮮少與家人往來，且有精神科就診紀錄。員警在逮捕過程中，於其隨身物品內搜出一袋毒品及伸縮棍。警方初步研判，男子犯案時疑受毒品影響，目前正針對毒品來源及具體動向進行釐清，詳細案情仍待深入調查。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

