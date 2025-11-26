（影）香港重大火警！延燒多棟大樓 傳多人受困、已知4死3傷、1消防員殉職

[Newtalk新聞] 香港新界大埔宏福苑今（26）日下午發生重大火警，宏昌閣外牆突然全面起火，火勢在強風助長下迅速蔓延，至少波及鄰近 5 幢大廈，火警一度升至最高的四級。據報導，事故至傍晚已造成 4 人死亡、3 人受傷，其中兩人傷勢嚴重，另有一名消防員殉職。





《中港新聞台》報導指出，火警發生於下午 2 時 51 分，現場外牆突然竄出火舌，濃煙直捲半空，民眾見狀報警求助。由於宏福苑正進行外牆維修，多幢大廈搭設棚架與安全網，火勢沿著安全網迅速延燒，現場烈焰沖天，不斷傳出爆炸聲響，甚至有燃燒中的棚架從高處塌落，情況一度失控。

廣告 廣告





消防處於 3 時 02 分將火警升為三級，短短半小時後再升至四級，調派大量消防車、搜救隊與雲梯車進場灌救。期間，一名消防員在救援行動中墮地，送往威爾斯親王醫院搶救後不治，另有一名消防員全身被濃煙熏黑，一度昏迷送院。





據《BBC》報導指出，截至下午 5 時，火警共造成 7 人不適，其中 4 人傷重不治，3 人送院救治，2 人情況危殆、1 人情況穩定。現場所見，多名傷者雙眼緊閉躺臥擔架床，須佩戴氧氣罩輔助呼吸，其中亦包括身穿消防抗火裝、全身被熏黑的消防人員。





報導提到，由於火場濃煙密布，民政事務處緊急安排旅遊巴接載受影響居民撤離，前往大埔社區中心暫避。消防處也呼籲附近居民盡量留在室內，緊閉門窗，避免前往受影響區域，以免吸入濃煙。





現場火勢至傍晚仍未完全撲滅，相關部門正全面調查起火原因。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「網紅經濟」夢碎…杭州麗晶國際大廈租金腰斬 人去樓空

AMD進駐台南沙崙 黃偉哲親訪研發中心揭示台南AI新時代