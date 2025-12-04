(影)香港「宏福苑大火」連燒7棟非巧合？命理師揭「地運獻祭」恐怖陰謀

[Newtalk新聞] 香港宏福苑大火造成最少156人死亡，雖然官方將肇事原因歸咎於泡膠及竹棚紗網，但仍然疑點重重，對此，命理師鍾宜霖表示，事發當天8棟大樓全被防護網包裹，窗戶用發泡膠擋住、火警警報還全數失靈很奇怪，因此她用紫微斗數分析發現，這是「一場慘絕人寰的香港地運獻祭局」，以7棟大樓和百姓人命為祭祀焚香，讓香港這片土地的福氣，替中央級別的官員改運。





鍾宜霖日前在她的YouTube頻道《鍾宜霖在倫敦》直播中表示，香港宏福苑大火有很多疑點，包含警鐘沒有報警、火勢燃燒迅速、7棟大樓連環燒等，因此她透過紫微斗數分析，這不僅是一場人為縱火，還是「一場慘絕人寰的香港地運獻祭局」，以7棟大樓和百姓人命為祭祀焚香，7柱香已经是阳间烧香的最大数字：讓香港這片土地的能量，替中央級別的官員改運。

她認為8棟大樓同時警報同時不響，只能說明是被人為關掉了，她分析關掉警報或縱火的人應該是身材微胖、身材不到160公分、受過一些教育的中年女性；只是縱火的人是一個身高175以上，中央級別的官員改運，由於這個官員這陣子處境已經四面楚歌，因此用藝人的能量不足夠幫助到他，因此希望用香港這片土地的福氣和地運幫這位高官一個人的改運。





至於有網友問為什麼是燒7棟，而不是8棟大樓？鍾宜霖也回應， 以道教上香的規則來看，第一，在任何時候，上香都必須/只能上單數，不能燒雙；第二，7柱香是有特殊意義的，在法事或特殊時節科儀中，有向神明祈求調轉生死與命運走向之意，且7柱香也已經是陽間燒香的最大數字。





另外，她也揪出其他疑點指出，當天消防員在路人報案後6分鐘內就到現場，但一開始火不大只有一棟，就在消防員集中在那棟大樓救火時，後面6棟大樓突然大火蔓延，但每個大樓之間都有10米左右的間隔，就算颳大風，火苗也很難自然地漫延的這麼遠。





甚至11月26日晚上大火的時候，有消息指出深圳消防隊有集結消防車，疑似要去香港支援，卻被海關擋住，且隔天27日在火還沒熄滅的情況下，香港特首李家超隔天上午曾表示，消防處長在評估下認為目前有足夠的能力撲滅火勢，但實際上這個大火是28日才撲滅的，讓她認為事有蹊蹺。

