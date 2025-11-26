影／香港「7棟大樓燒成火柱」宛如火山爆發！工人1動作疑釀大火

國際中心／綜合報導

香港新界大埔區今（26）日下午驚傳重大火警，位於該區的「宏福苑」住宅區突發大火，火勢猛烈延燒多棟建築。截至晚間7時，確認已有13人罹難（其中包含一名消防員），另有16人受傷，7棟大樓遭波及，消防隨即將警報升級為最高等級的五級火警，全力搶救。













宏福苑屋齡已有42年，由8座大樓組成，共1,984個住宅單位。近來屋苑正在進行外牆翻修與維護工程，外牆全以竹棚架包覆，供工人施工。不料下午約3時左右，有居民目擊其中一棟大樓的竹棚架首先起火，強風助長火勢，火焰瞬間沿棚架延燒至相鄰大樓，導致多處住宅同時陷入火海。

根據中國媒體《九派新聞》報導，香港警方指出，下午將近3時首先接獲路人通報，稱其中一棟大樓外牆的棚架起火。接著許多住戶陸續致電求救，表示受困家中、無法自行脫身，牽涉的範圍包含宏昌閣、宏泰閣與宏新閣等多座大樓。現場火勢極為猛烈，多棟建築幾乎同時陷入火海，樓上持續掉落燒毀的物品，濃煙不斷往空中竄升。消防隊在抵達後至少出動兩條水線及兩隊煙帽隊深入灌救，現場另有6輛救護車戒備待命。周邊居民表示，火勢延燒期間時常聽到「啪啪啪」的爆裂聲，推測與竹棚架燃燒有關。公開資料顯示，宏福苑共有8棟住宅大樓，屋苑近期正進行大型維修工程，包括外牆批盪與噴漿作業。

此外，火警發生後，香港網路上瘋傳一段疑似在宏福苑維修期間拍攝的影片，引起民眾激烈討論。影片中，可見多名身穿橙黃色制服的工人坐在水泥地面上抽菸，煙霧就在棚架附近繚繞。影片最後，一名女子出聲質問：「你又在這裡抽菸啊？」男子聽見後驚訝抬頭看向鏡頭，手中香菸仍然燃燒。目前尚未確定影片拍攝時間及地點是否真的位於宏福苑，但多數香港網友看過後都相當憤怒，痛批行為危險，「完全沒有任何安全意識」。不少人指出，工地四處都有易燃物品，本就禁止在施工區吸菸，而棚架被圍網包覆，一旦起火非常容易助長火勢、難以控制。

















原文出處：有片／香港「7棟大樓燒成火柱」噴火如火山爆發！增至13死「工人1動作」疑釀大火

