影／香田國小學生挑戰谷關七雄白毛山 學習山野知識與永不放棄精神

▲香田國小學生挑戰谷關七雄白毛山，學習山野知識與永不放棄精神。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】彰化縣二林鎮香田國小四年級18位同學，挑戰谷關七雄白毛山，全程約10公里左右的路程，經過7個小時的努力，終於完成挑戰，小朋友學習到山野知識，謙卑態度以及永不放棄的精神，相信是一次難忘的學習之旅。

香田國小四年級同學，在秋雄主任帶領下，做完暖身操之後，從白鹿吊橋出發，經過大約2.5公里，抵達登山口，小朋友原本以為已經抵達目的地，沒想到主任說，我們現在才要開始面對挑戰，小朋友面對陡峭的山勢，需要利用繩索與雙手進行攀爬，2.3公里的挑戰，小朋友彼此除了要面對體力與耐力的考驗，也發揮同學關懷的友情，鼓勵最後完成挑戰的同學。

洪同學說，主任提醒我們要保持謙卑的態度，來完成這次的挑戰，所有垃圾都要帶走，爬山的時候要保持音量小聲，也不可以奔跑。郭同學說，東東哥哥跟我們說，當我們面對陡峭的山路，需要拉繩索時，繩索一次只能一個人拉，避免兩人同時拉會甩繩，發生危險。

巫同學說，秋雄主任告訴我們，爬山當中，萬一臨時想要上大號，只能找隱蔽的地方進行，不過我們要準備塑膠袋，將使用過的衛生紙帶走，並用樹葉將大號蓋起來。林同學說，白毛山有許多地方都要繩索爬，我好不容易最後完成了，也謝謝同學的鼓勵，讓我學習到沒有堅持到底，永不放棄的精神，是無法完成挑戰的。

香田國小校長鄭培華表示：谷關七雄在登山界非常有名，白毛山是屬於需要體力與耐力考驗的山野挑戰，四年級同學在學校時，除了進行負重體能訓練，主任老師也在課堂進行行前教育，今天經過7個小時，10公里的路程努力，小朋友們能夠堅持不放棄的精神，完成白毛山挑戰，也學習到山野知識以及關懷同學的友情，真的收穫良多。我們也要感謝秋雄主任、南湖社大山野志工、秀傳錫卿志工、以及陪同家長們的協助，讓這次山野教育，順利平安完成。