影/馬來西亞車手集團專挑巨城交款 5車手全羈押

新竹市警察局第一分局偵破 一起由馬來西亞籍人士組成的提領車手集團，該集團以「高薪打工」為誘餌招募成員，利用觀光簽證入境從事詐騙提領，警方循線逮捕5名嫌犯，經新竹地方法院裁定全數羈押禁見，全案移送新竹地檢署偵辦。

嫌犯刻意選擇新竹巨城等人潮眾多的商場作為交款地點 。（圖／警方提供）

警方調查發現，該集團短期內累計提領金額高達數百萬元，成員流竄於全台各地旅社，企圖利用短期居留及無固定住所的特性來規避警方查緝。嫌犯刻意選擇新竹巨城等人潮眾多的商場作為交款地點，方便在人群中掩護犯罪並伺機逃逸，然而仍遭警方識破。

廣告 廣告

成員流竄於全台各地旅社 。（圖／警方提供）

針對外籍人士參與詐騙案件漸增的趨勢，竹市警一分局運用大數據科技分析，成功鎖定詐欺提領熱點與高風險時段，識破犯嫌的作案模式。在蒐集相關事證後，警方立即報請新竹地檢署指揮偵辦，專案小組佈署伏擊，順利緝獲馬來西亞籍車手現行犯，並循線追查出潛伏於旅社及企圖搭機出境的共犯，有效防堵犯嫌潛逃出國，保障受害民眾後續司法求償權益。

企圖搭機出境的共犯被逮 。（圖／警方提供）

根據新竹市警察局統計，民國114年12月份全市受理詐欺案共355件，財損金額約2億零82萬元，與去年同期相比，受理件數下降8.5%，財損金額更大幅減少44.18%。114年度詐騙案件數及財損金額，與113年度相比更分別減少10.48%及27.85%，整體趨勢顯著下降，顯證近年積極推動的各項防詐措施與精準攔阻機制已逐步發揮實質成效。

此外，新竹市警察局在執行114年第4次「全國同步打詐專案行動」中表現卓越，榮獲丙組第1名佳績。專案期間，市警局發揮強大偵查能量，共計偵破22件詐欺集團案，緝獲嫌犯120人，並查扣不法所得逾5100萬元。

延伸閱讀

影/燒出駭人「火翅膀」！台中「8戶民宅狂燃」少女送醫

影/相煎何太急！台東爆手足相殘、弟持刀捅兄釀臟器外露

影/車折斷人也離世！台9線重大車禍「駕駛救不回來」