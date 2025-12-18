（影）馬克宏遭政變下台? AI假影片引1千3百萬人瘋看 Meta拒下架引爭議

[Newtalk新聞] 一段宣稱「法國發生政變」的 AI 生成影片，近日在社群平台上迅速竄紅，短短數天內即累積超過 1,300 萬次觀看，引發國際社會關注，影片內容指控法國總統馬克宏及其政府已遭推翻，畫面與敘事方式高度仿真，使不少網友誤信其真實性。





影片來自一個名為「Live 24 」的頻道，該頻道實際上並不存在，卻以新聞直播形式呈現，由一名自稱「記者」的人物播報所謂的政變消息。影片中不僅使用擬真的新聞畫面與口吻，還搭配模糊卻具說服力的影像素材，刻意營造緊張氛圍，成功吸引大量點閱與轉傳。

對此，法國官方迅速出面澄清。法國總統馬克宏隨後透過正式管道發布聲明，強調相關內容完全不實，法國政府運作正常，並呼籲民眾勿輕信來源不明的網路影片。然而，即便已有明確的官方否認，該影片仍持續在社群平台上流通。





Meta 公司在接獲檢舉後，仍拒絕將該影片下架。 Meta 表示，經內部審查後認定該內容未違反平台「使用條款」，因此不予刪除。此一回應引發爭議，批評者認為，平台未能即時處理具高度誤導性的假訊息，恐對公共秩序與民主制度造成風險。

