影/馬國男來台當詐團車手 超商ATM提領29萬當場遭逮

一名馬來西亞籍Tan姓男子，以觀光名義來台，卻是擔任詐騙集團提款車手，日前他在台北市萬華區便利商店ATM前提領現金時，被巡邏員警發現形跡可疑，當場從他身上查扣現金29萬餘元、提款卡9張及智慧型手機2支等證物，被警方逮捕，移送地檢署偵辦。

馬來西亞籍男子來台當詐騙集團車手，在便利商店提款時，被眼尖員警發現行跡可疑，當場逮捕。（圖／警方提供）

萬華分局青年路派出所副所長王炳盛、警員盧立承日前於轄內超商巡邏時，看到一名戴口罩的年輕男子，在ATM前多次提領現金，形跡可疑，研判可能是提款車手，隨即上前盤查，結果這名22歲的馬來西亞籍Tan姓男子，面對警方盤查時支吾其詞、態度閃爍，起初不願說明來台目的。

在員警連番盤問下，Tan姓男子終於坦承，於上月25日以觀光名義入境台灣，透過臉書應徵工作後，經由Telegram通訊軟體受詐騙集團招募「來台打工」。他表示依照指示前往ATM提領現金，可抽取百分之2的佣金，當日已在台北市各ATM提領5筆共12萬8千元，在被查獲的ATM又提領2筆共9萬元，他還聲稱不知道是詐騙所得。

警方初步調查發現，至少有一名被害人遭假交友詐騙，目前正持續清查其餘被害人。

