影》馬太鞍堰塞湖災後重建預算上限300億 立院三讀通過！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下光復、鳳林等鄉鎮近800公頃農地遭大量土砂淹沒。（資料照／羅亦晽攝）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災情，針對災後重建事宜，立法院朝野黨團昨（30日）協商取得共識，將以花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案協助災民，所需經費上限為新台幣300億元，明定災後重建將於116年3月31日完成。另，也以附帶決議強調條例須照《原住民基本法》執行，解決當地原民部落憂心遷移問題。稍早全案今（31日）在立法院長韓國瑜敲槌下，完成三讀。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建事宜，國民黨團提出《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，國民黨團原始提案是新台幣200億元，行政院版是希望修正《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》，追加250億元。協商時，國民黨團提出修正動議，將預算上限改為300億元，經黨團協商後，按照修正動議通過。

該特別條例提及，因水災致住戶淹水之救助，以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶之限制，並排除現行水災災害救助種類及標準之規範限制。

條例也說，依本條例編列預算之中央各部會，應於本條例施行後兩個月內提出災後復原重建計畫。本條例編列預算之中央各部會，應將預算之工作計畫實施內容概述及預計實施進度，按季送立法院備查。

條例提到，本條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至中華民國116年3月31日止。但第四條第一項第一款、第二款第一目、第七款第一目至第三目規定施行至119年12月31日止。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

花蓮藍委傅崐萁三讀後發言也特別感謝民眾黨、民進黨合力推動立法，同時也感佩鏟子超人，來光復鄉協助清淨家園。

