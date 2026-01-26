影/馬太鞍堰塞湖近乾涸！14勇士搭機撤離 家人飛撲相擁

花蓮分署於1月26日宣布，經過近一個月的艱辛施工，馬太鞍溪堰塞湖的蓄水量已從27.9萬立方公尺降低至2.6萬立方公尺，成功達成預期目標，顯著降低了潛在的風險。由於下游壩區發生崩塌，14名施工人員今早由空勤總隊直升機安全撤離，所有人員均平安無事，和家人久未見相擁畫面曝光。

堰塞湖降挖前後之照片。（圖／林業署花蓮分署提供）

自去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢滿潰決以來，林業保育署便委託專業團隊進行降挖工作，面對道路中斷、物資短缺及惡劣天氣等多重挑戰，施工團隊最終克服困難，完成了降挖任務。施工過程中，為了保障安全，施工人員的撤離路線曾因崩塌而受阻，受困山區半個月，最終在空勤總隊的協助下安全返回。

自去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢滿潰決以來，林業保育署便委託專業團隊進行降挖工作，面對道路中斷、物資短缺及惡劣天氣等多重挑戰，施工團隊最終克服困難，完成了降挖任務 。（圖／林業署花蓮分署提供）

花蓮分署分署長黃群策對施工團隊的努力表示感謝，並親自到大農大富森林園區迎接他們，贈送蘋果以表達對他們平安歸來的祝賀。未來，花蓮分署將在汛期前持續進行防災工作，以進一步降低下游的風險。

馬太鞍溪堰塞湖的蓄水量已從27.9萬立方公尺降低至2.6萬立方公尺，成功達成預期目標，顯著降低了潛在的風險 。（圖／林業署花蓮分署提供）

此外，林業保育署也委託陽明交大團隊進行災後調查，預計將於29日完成相關工作，以利未來的穩定分析和風險評估。

14名施工人員今早由空勤總隊直升機安全撤離，所有人員均平安無事 。（圖／林業署花蓮分署提供）

