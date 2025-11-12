影/馬太鞍溪堰塞湖水位降9.3公尺無新阻塞 有望解除紅色警戒
馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰颱風期間，堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，從湖區水位計數據顯示，於10日凌晨起，水位緩慢下降中，自10日 23時起至12日12時止，37小時內水位共下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺；目前蓄水面積7.8公頃，蓄水量尚有約69萬噸。
林業保育署花蓮分署說明，12日上午因受天候影響，無法進行無人機空拍。依據11日17時曾利用雨勢稍歇空檔，出動三波無人機觀察湖區壩體、下方溢流水道、下游馬太鞍溪；從空拍影像解析，堰塞湖溢流口雖有沖刷下切，兩側邊坡亦有局部崩塌，但目前流路並未阻塞。
由於堰塞湖集水區面積僅占馬太鞍溪橋上游整體集水區面積的40%，因此馬太鞍堰塞湖目前雖然呈現水位與蓄水量緩慢下降與減少的狀況，但若集水區另外60%的斜坡單元發生短延時強降雨事件，仍可能導致下游的馬太鞍溪橋河道水位些微抬升。
由於鳳凰颱風對臺灣影響將逐漸減弱，後續若中央氣象署定量降水預報在未來24小時預估降雨量低於200mm，經空勘確認堰塞湖區水位無異常下降、溢流穩定，下方溢流水道沒有堵塞致再次蓄水，且經河川管理單位確認河道已達可解除警戒之水位，經評估無虞即可解除堰塞湖紅色警戒。
延伸閱讀
陸戰隊兩棲車輾爆民車大轉折！2車主「仍未報案求償」
賭颱風假大翻車發雞排！台大生曝「珍奶縮水」苦喊：沒錢了
與卓榮泰同賠償壓毀民車？ 顧立雄：不會讓官兵承擔責任
其他人也在看
影/你敢喝嗎？陸博物館推「蟑螂咖啡」 店家曝味道：焦香帶微酸
大陸北京一家爬蟲主題博物館近日推出的「蟑螂咖啡」在網路上引發熱議。這款特色咖啡以大麥蟲、蟑螂等昆蟲為原料，杯沿還放置焦黃的大麥蟲，奶泡上則撒有褐色的蟑螂粉，每杯售價45元人民幣（約196元新台幣），成為該博物館的特色商品。中天新聞網 ・ 21 小時前
柏林愛樂團員坐身邊共演 台灣學子收穫豐碩
（中央社記者趙靜瑜台北12日電）柏林愛樂訪台除音樂會演出外，今天首度帶來「並肩彩排」計畫，柏林愛樂成員坐在學子身邊指導共演，傳授指法與技巧，也叮嚀要注意傾聽，3個多小時的排練讓台灣學子收穫豐碩。中央社 ・ 21 小時前
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢洪釀災 DNA檢測快速助辨遺體身分
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖，因樺加沙颱風來襲，今年9月23日下午壩頂溢流並迅速潰決，洪水挾帶大量土石，沖毀馬太鞍溪橋並湧入市區，造成多處房舍與道路受損，並有多人遭洪水沖走或受困、罹難。花蓮縣警察局表示，鑑識科第一時間啟用新建置的快速DNA鑑定儀，僅需約90分鐘，即可完成樣本萃取、PCR及型別分析作業，能迅速與家屬...匯流新聞網 ・ 1 天前
法官籲總統「特赦」！8旬婦悶死癱兒一審判2年半 北院判決道盡「長照悲歌」有溫度
8旬劉婦照顧重度腦麻么兒長達50年，劉婦確診新冠肺炎住院，返家後換么兒確診，身心交瘁下，將1萬元紅包塞入兒子嘴巴後悶死。一審以最低刑度輕判2年6月，一審判決道盡「長照悲歌」的斑斑血淚，合議庭沉痛說，劉婦餘生的自責與傷痛「已是最大刑罰」，建請總統「特赦」。劉婦委任律師昨天於二審再度請命，法界人士瘋傳一審判決文，今同聲呼喊總統賴清德「聽聽大家聲音」。太報 ・ 21 小時前
未雨綢繆 雲林將成立「草嶺潭」應變小組展開地質探測
鳳凰颱風為花蓮山區帶來豪雨，其中花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流口沖刷下降，相關單位繃緊神經監測，雲林縣長張麗善今（12）日下午主持災害應變中心會議後受訪指出，針對曾6度形成的「草嶺潭」堰塞湖除第四河川分署會持續監測，縣府也將與南投縣府及四河分署等單位成立應變小組，並展開地質探測，提早做好應變，確保民眾生命財自由時報 ・ 21 小時前
淡江大橋八里直播13日啟用 可網路欣賞國門地標
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北觀旅局今天表示八里左岸設置24小時高解析直播13日啟用，將可從網路直接欣賞淡江大橋與情人橋，「雙橋拱日」淡江夕照美景；亦能從空中俯瞰，全方位欣賞國門地標之美。中央社 ・ 21 小時前
影/忘服血壓藥釀禍 巴西男子駕車失控墜樓梯奇蹟僅受輕傷
巴西聖保羅日前發生一起驚險車禍，一輛銀色轎車在高速行駛時突然偏離道路，撞穿金屬護欄後墜入一條陡峭的室外樓梯。儘管事故畫面令人震驚，48歲駕駛雷爾森·索薩（Railson Souza）奇蹟般僅受輕傷，成功脫險。中天新聞網 ・ 22 小時前
台鐵今晚班次異動一次看 花蓮=台東、彰化=潮州仍停駛
鳳凰颱風持續朝台灣西南部移動，台鐵公告今（12）日18時至24時各級列車行駛異動資訊，樹林=花蓮晚間復駛，花蓮=臺東間停駛，對號列車彰化=潮州間停駛，南迴線仍維持全區間停駛。台鐵11月12日18時至2台視新聞網 ・ 21 小時前
AI聊天聊上癮？ 諮商心理師揭2大依賴警訊
AI工具迅速普及，不少民眾開始將AI當作聊天對象，但台灣諮商心理學會副理事長王郁茗提醒，AI雖能立即給予正面、不具有批判性的回覆，但終究不同於人與人之間的互動，給予的刺激相對單調、有所欠缺，民眾千萬注意自己是否有使用時間過長、與現實脫節等依賴警訊。自由時報 ・ 21 小時前
議員陳韋曄促仿雙北加碼青年租金補貼 桃市府允研議
桃園市議員陳韋曄今於市政總質詢時提到，目前青年租金補貼全由中央支應，但補助似乎不足，建議比照北市、新北自籌加碼，將「青年租屋」和「包租代管政策」結合，納入一定比例「青年租戶」優先承租，希望市府跨局處整合「青年安心讚」等就業及社福資源，讓青年不只租得起，更能穩定就業、留在桃園發展；都市發展局長江南志表自由時報 ・ 21 小時前
讓愛深入社區 新竹縣家庭教育中心攜手9鄉鎮推動家庭教育
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣家庭教育中心推動「美好家庭成長團體方案」，今年由家教中心志工團與9鄉互傳媒 ・ 21 小時前
鳳凰減弱澎湖機場重啟 立榮、華信11/13開加班機疏運旅客
鳳凰颱風來襲，澎湖空運被迫停航1.5日，隨著颱風威力減弱，明（13）日澎湖機場可望開場、重新恢復正常起降，因應封島後開放首日滯留澎湖旅客離境需求，立榮航空公司13日加開台北、高雄航線加班機，華信航空加開台北航線加班機。澎湖地區因受到鳳凰颱風侵襲影響，12日澎湖航班全部取消。但隨著颱風逐漸遠離，澎湖航自由時報 ・ 21 小時前
最新暴風侵襲機率出爐！4地達100% 北部全掛蛋
最新暴風侵襲機率出爐！4地達100% 北部全掛蛋EBC東森新聞 ・ 21 小時前
影/馬太鞍溪又暴漲！花蓮明利村遭洪水肆虐 貨櫃撞斷電桿
受到鳳凰颱風強降雨影響，花東地區災情慘重，暴雨讓花蓮馬太鞍溪暴漲，大水淹進萬榮鄉明利村，有村民的2個貨櫃被泥水衝到下游，撞毀電桿卡在民宅旁，另一個撞擊後再往下游衝，驚悚畫面曝光。中天新聞網 ・ 22 小時前
運動衫穿搭『Swe潮日常』席捲時尚圈 GU開創秋冬新風潮
隨著秋意漸濃，空氣清新，城市街頭也悄然換上新裝。每到這個季節，不僅期待衣櫥煥然一新，更渴望嘗試過去未曾挑戰的時尚單品。GU今秋冬正式推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
堆高機迴轉「牙叉」突轉向 彰化騎士閃避不及慘摔人車噴飛 驚悚畫面曝
彰化市區昨(11)日發生一起驚悚車禍，一輛堆高機行駛在馬路上，未注意車況直接迴轉，導致一輛直行機車閃避不及，撞上堆高機前的牙叉，導致機車騎士人車倒地，肋骨及四肢多處擦挫傷，送醫治療，幸好未傷及要害，沒有生命危險，詳細肇事原因有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
沈伯洋遭中共點名抓捕 牛煦庭建議成立「國會兩岸事務小組」啟動溝通
牛煦庭表示，近期兩岸關係日趨緊張，中國大陸單邊主義傾向明顯，已對台灣國會議員的人身安全造成威脅與挑戰。國民黨長期主張應與對岸保持暢通的溝通管道，正是為了避免局勢升溫，導致中國大陸以單邊行動對中華民國社會造成困擾。他強調，如今國會議員遭受威脅，已是全民應共...CTWANT ・ 21 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前