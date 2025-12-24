影/馬太鞍溪堰塞湖空投本土植物種子 搶救20公頃崩塌邊坡

馬太鞍溪堰塞湖因近期大雨與地震造成山區多處崩塌，導致沿線山壁裸露，土石鬆動，增加了豪雨期間再次崩塌的風險。為了降低汛期災害威脅，花蓮分署的林業及自然保育署啟動了復育作業，首次利用直升機及無人機進行空中播撒本土植物種子，計劃在明年1月前播撒約20公頃的區域，以促進邊坡穩定。

直升機助陣！馬太鞍溪堰塞湖邊坡復育行動啟動。（圖／翻攝畫面 林保署花蓮分署提供 ）

據林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，因地震與9月底的大雨，馬太鞍溪新上游的崩塌範圍達到500公頃，形成大片裸露山壁，當地出現「光禿禿」的情況。由於短期內難以進行地面工程，若遇強降雨，可能會引發新的土石滑落，甚至形成新的堰塞湖，因此採取空中播種的方式作為階段性復育措施。

黃群策指出，考量到地形陡峭及施工安全，初步選擇相對穩定的區域進行直升機及無人機撒播試驗，播種的植物包括五節芒及高山甜根子草等本土植物，這些植物的根系有助於固土，降低坡面沖刷的風險。目前已完成約3公頃的播撒，主要以原生種赤楊為主，若成效良好，將擴大復育範圍，提升整體效率。

除了邊坡植生復育外，堰塞湖的後續工程也在同步推動中。未來將進行壩頂降挖及設置攔砂壩等工程，以逐步恢復河道的原有功能，消除堰塞湖蓄積的水量，並減緩土砂下移的速度。林業及自然保育署強調，將持續監測邊坡及堰塞湖的變化，並在下一個汛期前完成必要的防災整備，以降低地震後續的災害風險。

