影/馬太鞍溪疏浚砂石車互撞1人骨折 駕駛怒轟單位踢皮球

最新消息，在花蓮縣光復鄉災區，馬太鞍溪下游今（30日）上午發生嚴重車禍，參與緊急疏浚的車隊有1名砂石車司機膝蓋骨折被緊急送醫，畫面也曝光，同車隊司機則是痛批昨天就跟河川局反映路面濕滑，對方卻消極沒作為，今天就出事了。

司機受傷受困車內慘狀。

參與馬太鞍緊急疏浚的車隊某成員指稱，事發時間在今天上午約10點左右，地點在馬太鞍溪下游疏浚公用道路，該成員表示「昨天同事才去跟河川局的人員反應路面坑疤濕滑，結果河川局態度消極沒作為，今天就發生事故了」。

救援畫面。

據該成員提供的現場車禍照片，只見2輛大車撞成一團，其中一輛的車頭嚴重變形毀損，司機被卡在車內，意識清楚，但膝蓋不停滲血，狀況一度相當危急，所幸警消趕來破壞車體將人救出，但該名男司機的膝蓋已經開放性骨折，被緊急送往鳳林醫院救治。

救援畫面。

該名車隊成員也透露，前天（28日）在下游堆置區也發生大車翻覆的交通事故，「堆置區的地面歪斜，現場無人指揮交管，就讓司機自行卸料」才出事，還要司機自行吸收相關維修費用」。

車禍現場。

該名車隊成員忿忿不平表示：「我們都是從外縣市過來花蓮支援的，結果他們河川局只知道要第一線的車輛人員趕工衝數量績效，完全沒在顧慮第一線的作業環境，遇到事情現在又推給公路局，又想讓這件事不要外傳，還想讓我們把事件掩蓋住…已經一堆外縣市的車受不了陸續離開光復了」，相關單位目前對此2起事故暫無回應。

車禍現場。

車禍現場。 （圖／記者爆料網花東版）

爆料者提供本月28日在 下游堆置區因為地面歪斜，現場無人指揮交管，司機只好自行卸料釀成翻覆 。

爆料者提供本月28日在 下游堆置區因為地面歪斜，現場無人指揮交管，司機只好自行卸料釀成翻覆 。 （圖／記者爆料網）

