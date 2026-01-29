影/馬年紀念幣今開賣！凌晨1點湧排隊人潮搶買

央行推出第三輪生肖紀念套幣第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」，一套要價2450元，總共發行9萬套，可透過網路預購或臨櫃購買，今天（29）日開賣，台灣銀行宜蘭分行一早出現排隊人潮，有民眾凌晨1點就來排隊。

「丙午馬年生肖紀念套幣」今天開放臨櫃購買。（圖／中天新聞）

央行指出，網路預購可以從1月29日開始的一個月內，到當初選定的台灣銀行分行領取。若選擇現場購買，也可以從1月29日開始，直接到台灣銀行各分行櫃台買，但簡易型分行沒有賣。臨櫃買的話，每個人每次只能買2套。

廣告 廣告

台灣銀行宜蘭分行一早出現排隊人潮。（圖／中天新聞）

央行說明，這次的套幣包含一枚銀幣跟一枚銅合金幣。銀幣面額100元，含銀1英兩，正面是局部鍍金的馬，背面則是台北101的跨年煙火；銅合金幣面額10元，正面用幾何圖形拼出馬的樣子，背面是有上彩的繡球花。

民眾開心買到馬年套幣。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

豐康牧場爆禽流感竟「自行掩埋」未通報 5千蛋雞今全部撲殺

路透：輝達協助DeepSeek「優化模型」 技術恐被解放軍掌握

重演急診壅塞？石崇良：目前春節醫院開診率逾7成 量能比去年高