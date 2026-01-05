影/馬杜洛垮台！委反對派候選人自稱合法領導人 籲釋放政治犯

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被美軍活逮押解至紐約受審。委國軍方宣布，承認馬杜洛副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）為代理領袖。目前流亡西班牙、被廣泛認為是2024年總統大選合法勝選人的龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）發片稱，自己是這個南美國家的合法領導人。

龔薩雷茲2025年12月出席在挪威舉行的諾貝爾獎晚宴。（資料照／路透社）

根據《法新社》與《NHK World-Japan》，龔薩雷茲4日在社群媒體發布影片表示，美國的軍事行動以及逮捕馬杜洛是重要一步，但仍不足以讓飽受危機蹂躪的委內瑞拉恢復正常。

龔薩雷斯強調，只有當「所有因政治原因被剝奪自由的委內瑞拉人獲得釋放」，並且他聲稱自己贏得的2024年選舉結果得到尊重時，國家才能恢復到常態。他在2024年7月代表反對派陣營參選總統，獲得諾貝爾和平獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）的支持。

根據獨立出口民調及反對派支持者的統計，龔薩雷茲以高出35%得票率領先，然而馬杜洛堅持宣稱自己當選。龔薩雷斯面對追捕，逃往西班牙尋求庇護。

針對美國的軍事行動和逮捕馬杜洛，拉丁美洲和加勒比海國家立場分歧。拉丁美洲和加勒比國家共同體（CELAC）4日召開緊急線上會議。委內瑞拉政府引述外長說法指，美軍的攻擊不僅針對委國，而是針對整個拉丁美洲。

根據巴西媒體，由於缺乏共識，該組織最終未能公布聯合立場。與此同時，5個中南美洲國家巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、烏拉圭與西班牙發表聯合聲明，表達「深切關注並堅決反對」美國在委領土上的軍事行動。阿根廷和巴拉圭等與美國關係較密切的國家，則對逮捕馬杜洛表達正面看法。

