影/馬杜洛昔嗆美「來抓我啊懦夫」 白宮PO片開酸吸3千萬觀看

美軍近日對委內瑞拉發動代號「絕對決心行動」的突襲，活捉委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。而馬杜洛去年一段向美國叫囂的畫面也廣為流傳。白宮4日在社群發布影片，剪輯了馬杜洛這段挑釁言論，並配上成功逮捕他的畫面，嘲諷意味十足。

白宮發布馬杜洛早前嗆美「來抓我啊！」的影片。（圖／翻攝Instagram@whitehouse）

白宮在Instagram與X等平台發布的一段影片顯示，馬杜洛去年8月情緒激動對美國叫囂，「來抓我啊！我在米拉弗洛雷斯宮（Miraflores Palace，委國總統官邸）等你！別讓老子等太久，懦夫！」豈料此番言論一語成讖，不到半年馬杜洛就在睡夢中遭美軍活逮。

廣告 廣告

這段影片還配上馬杜洛被捕後在美軍「硫磺島號」兩棲攻擊艦戴眼罩、被上銬的畫面。影片中還插入一段美國國務卿盧比歐的談話諷刺，「如果你不懂，那你現在該懂了（If you don’t know, now you know）」。這段類似迷因的影片在Instagram已累積超過3100萬次觀看、156.8萬人按讚。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間3日凌晨2時左右接連傳出爆炸聲。《CNN》引述2名知情人士報導，事發當時馬杜洛夫婦正在熟睡，2人在美軍三角洲部隊（Delta Force）突襲行動中被拖出臥室遭逮捕。

延伸閱讀

帶領台股衝破3萬大關 外資喊台積電目標股價漲到2330元！

逾9成人看好「中國智造」！陸網最期待人形機器人提供養老服務

影/全球首款個人機器人啟元Q1亮相 陸90後團隊打造