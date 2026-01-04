影/馬杜洛最新押解畫面曝光！戴手銬、踩拖鞋神情淡定

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦遭美軍閃電突襲逮捕，震驚國際，白宮社群平台帳號發布一段最新影片，畫面中馬杜洛戴著手銬、腳踩拖鞋，被美方人員左右押送，地點為美國緝毒署紐約分局走廊。

白宮曝光馬杜洛最新押送畫面。（圖／路透社）

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，根據這段白宮於社群平台X官方帳號「快速回應」（Rapid Response）影片顯示，馬杜洛身穿黑色連帽上衣，在人員陪同下沿著鋪有藍色地毯的走廊前行，地毯上清楚標示「DEA NYD」（美國緝毒署紐約分局）字樣，影片上方簡短寫著，「Perp walked」（嫌犯押解），

影片中，馬杜洛神情頗為平靜，甚至在行走途中，對身旁一名押送人員表示「新年快樂」（Happy New Year）。此外，美國警方並證實，馬杜洛將被送往紐約布魯克林的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center, MDC）。

都會拘留中心是美國關押重大聯邦案件被告的主要場所之一，過去曾收押多名知名人士，包括音樂人「吹牛老爹」尚恩庫姆斯（Sean “Diddy” Combs）、以及已定罪的加密貨幣交易所創辦人弗里德（Sam Bankman-Fried）等。報導指出，馬杜洛預計下週在曼哈頓聯邦法院出庭，面對涉及毒品與武器的相關指控。

