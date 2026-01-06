(影) 馬杜洛被抓中國內傷重! 對委投資「打水漂」下令銀行清點「風險敞口」

[Newtalk新聞] 美軍特種部隊日前成功抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛，並將其送往美國接受審判，相關事件引發全球輿論熱議。隨著馬杜洛政權的倒台，委內瑞拉與中國的關係走向也開始受到廣泛的關注，許多網友推測中國先前對委內瑞拉的各項投資可能因此「打水漂」。與此同時，一名中國專家也做出預言，認為中國與西方社會脫鉤的現象可能造成全球經濟環境的劇烈改變。





也有支持者表示，中國向委內瑞拉提供的各種通訊設備，以及與中國代表團同型的通訊專家，都可能是導致美軍成功定位馬杜洛位置的關鍵角色。還有支持者宣稱，馬杜洛根本不應該高調地邀請美國來抓捕自己，進而合法化美國的軍事行動。

廣告 廣告





與此同時，X 推主「新聞調查」也發布影片，強調馬杜洛被捕一事很可能與中國向委內瑞拉提供的 JY-27 「反隱形雷達」有關。「新聞調查」稱，雖然中國方面宣稱 JY-27 擁有強大的偵查能力，但仍無法及時偵測並回報美軍的抓捕行動，「美國能成功活捉馬杜洛，中國的這套雷達系統真的『功不可沒』」。





在網友們圍繞著馬杜洛被捕原因一事展開討論的同時，中國是否能成功回收對委內瑞拉的投資也引發國際輿論的廣泛關注。根據《大紀元時報》今 ( 6 ) 日報導，中國透過向委內瑞拉提供大筆貸款的方式，持續向委內瑞拉進口價格低廉的石油，即使國際社會針對委內瑞拉發動制裁，中國仍透過轉運、影子船隊等非官方渠道進口委內瑞拉能源。





該報導指出，在成功抓捕馬杜洛後，美國總統川普宣布，將授權美國石油公司接管委內瑞拉國內的能源基礎設施，並對其進行修復，「盡早開始幫委內瑞拉賺錢」。美國經濟學者黃大衛也分析稱，委內瑞拉未來大部分的石油出口可能流向更具優勢的美國，「中國的石油採購價格可能因此大幅上漲」。黃大衛也進一步指出，雖然委內瑞拉主權發生了更迭，但中國向該國提供的巨額借款仍可能透過供給石油的方式進行償還，「問題只有一個，那就是新政府是否會重新啟動針對中國的談判行動。





X 推主「財經真相」也補充稱，美軍襲擊委內瑞拉後，中國政府向國內各大銀行下達命令，要求各行報告委內瑞拉主權更迭後可能導致的「風險敞口」。「財經真相」認為，該命令象徵著北京當局加強了對委內瑞拉局勢變化方向的關注程度，要求國內銀行統計並報告委內瑞拉新政府翻臉「倒向美國」後，可能被新政府拒絕承認的各種貿易協議「壞帳」。





另外有網友表示，委內瑞拉全國上下只有石油產業具有投資價值，「中國的幾百億元貸款可能大部分都已流向委內瑞拉的石油生產行業。現在川普公開宣布將奪取委內瑞拉的原油，中國對委內瑞拉的貸款很可能步上非洲兄弟的後塵，『全部打水漂』」。





X 推主「蔡慎坤」指出，隨著國際地緣政治環境變化日漸劇烈，越來越多專家開始對 2026 年的全球經濟抱持著悲觀的態度。其中，中國社會科學院院士劉曉春強調，西方國家與中國的供應鏈脫鉤將帶來巨大的不確定性風暴，認為失業潮與供應鏈斷裂將可能直接撕裂國際社會。





劉曉春推測，歐美國家 2026 年的失業率可能快速攀升至 9% ，許多新興經濟體也可能面臨「就業的冰川紀」。但有網友提出反駁，宣稱歐美國家與中國脫鉤帶來的經濟衝擊，將可能導致中國受到更嚴重的傷害，「這番言論不是預測全世界，而是預測『東方第一大國』吧」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….

委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….