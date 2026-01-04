影/馬杜洛被抓引爆「石油大戰」？蔡正元揭「影子油輪」如何運作

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，外界關注恐牽動全球能源供應，前立委蔡正元表示，委內瑞拉擁有全球數一數二的石油儲量，但受限於技術、投資不足與長年制裁，其實際產量遠低於潛力，主要買家之一是大陸民營煉油體系。

蔡正元在中天節目《前進戰略高地》表示，委內瑞拉石油「不是賣不出去，而是只能賣給特定對象」，他指出，原因不在資源，而在開採技術、資本斷鏈與美國制裁。

蔡正元說，真正能消化委內瑞拉原油，並非大陸大型國營石油公司，而是俗稱「茶壺煉油廠」的民營中小型煉油業者，「很多人以為大陸煉油廠都是中石油、中石化，其實不是。中國大陸有大量民營煉油廠，規模不大、投資門檻低，對這種便宜、風險較高的石油需求反而很強。」

蔡正元指出，委內瑞拉的石油多仰賴「影子油輪」（shadow fleet）運作，特色在於船東、公司登記地與船籍往往分屬不同國家，隨時可以「換旗」，「今天登記在土耳其，土耳其政府說『我們沒有這艘船』；明天換成俄羅斯，俄羅斯就說『好，那是我的』。這在國際航運裡是常態。」

蔡正元表示，美國曾直接攔截委國油輪，而非透過制裁名單處理，恐衍生後續法律與賠償問題，「像『世紀號』油輪，美國根本沒有制裁它，就直接把船攔走，那以後是要賠的。」他認為，這類行動已不只是制裁問題，而是牽涉國際法、商業合約與保險體系的複雜博弈。

