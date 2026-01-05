（影）馬杜洛被捕前一天才會面 傳中國特使團倉皇落跑 俄國的「他」也倒楣....

[Newtalk新聞] 美國日前對委內瑞拉展開突發行動，抓捕委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子。與此同時，多個 X帳號與外媒將焦點指向「中國拉美特使團」的動向。





根據《Nexta TV》發布的影片與文字描述，委內瑞拉總統馬杜洛與妻子目前已被轉移至美國紐約南部一處拘留設施，並將在曼哈頓聯邦法院出庭，面臨與毒品相關的指控。





委內瑞拉總統馬杜洛與妻子目前已被轉移至美國紐約南部一處拘留設施，並將在曼哈頓聯邦法院出庭。 圖：翻攝自 X





多名 X 帳號隨後整理出中國近期派遣拉美事務特使赴委內瑞拉與美國斬首行動的時間線。有網友指出，中國拉丁美洲事務特使邱小琪數小時前才與馬杜洛進行會晤，而美方正是在確認該會面行程後，展開後續行動。

拉美特使邱小琪代表率領一個中共代表團和馬杜洛會面，談論如何加強雙邊關係，審查涵蓋能源、貿易、政治等領域的現有600多項協議，並重申對馬杜洛的支持。 圖：翻攝自 X





更有貼文聲稱，拉美特使團此行除了一般會晤之外，疑似也有通訊設備與技術人員同行，並在會晤中展示中國製雷達 JY-27 相關設備，但此次會晤反遭認為是加速其行蹤被美軍鎖定的關鍵。在美軍突然奇襲逮捕馬杜洛後，傳出中國使團倉皇搭機落跑。顯示中國對美方此次的軍事行動事前毫不知情。





委軍裝備了中國製JYL-1三坐標遠程監視雷達，以及被稱為「隱身殺手」的JY-27雷達。在行動開始的幾個小時內，便被美軍「電子戰」摧毀。 圖：翻攝自 X





此外，《Nexta TV》另一則貼文還稱，曾在赫松戰事失利後被「流放」至委內瑞拉的俄軍將領奧列格．馬卡列維奇，目前滯留加拉加斯，文章稱，他負責指揮俄羅斯僱傭兵協助訓練委內瑞拉部隊的無人機作戰與特種行動能力，同時多次申請離境未獲俄羅斯當局批准。

