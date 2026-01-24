影/馬杜洛被捕後首次！美軍再轟疑似運毒船2死…瞬間爆炸畫面曝

美國南方司令部（USSOUTHCOM）當地時間23日發布聲明證實，美軍在東太平洋海域對一艘船隻發動空襲，造成2人死亡。聲明指，情報確認該船隻正沿著已知的毒品走私路線航行，且從事走私行動。美軍發布的畫面顯示，一艘船隻在海面航行時突然爆炸起火。

美軍公布的打擊運毒船畫面。（圖／翻攝X @Southcom ）

根據《衛報》，這是美國總統川普本月稍早下令美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）以來，首次已知的攻擊行動。美軍在聲明中提到，「2名毒品恐怖分子遭擊斃」，目前正在搜尋一名倖存者。

自去年9月初以來，美軍已在南美洲海域對被指控走私毒品的船隻進行了超過30次打擊行動。《美聯社》引述川普政府提供的資訊，這些攻擊已造成超過100人死亡。

船隻被擊中後發生爆炸。（圖／翻攝X @Southcom ）

在突襲逮捕馬杜洛並將他帶往紐約接受毒品走私的審判後，美軍近期的行動重心已轉向查扣與委內瑞拉有關聯的受制裁油輪，並於上週在加勒比海查扣一艘油輪。川普表示，該艘油輪與委內瑞拉有關。

美軍最近一次的行動發生在去年12月底，美軍當時稱在2天內擊沉5艘涉嫌走私毒品的船隻，共造成8人死亡，另有多人跳船逃生。

