(影)馬查多16小時海上驚險脫困！委國反對派領袖逃亡畫面曝光

[Newtalk新聞] 委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞．科琳娜．馬查多（María Corina Machado）於 2025 年 12 月初，在美國救援組織「灰牛」（Grey Bull）協助下，秘密自委內瑞拉經加勒比海逃離，並於近日抵達美國。本月 15 日，馬查多前往白宮與美國總統川普會面，將其持有的諾貝爾和平獎獎章贈予川普，以表彰其對委內瑞拉自由事業的貢獻。川普已收下獎章，並在社群媒體上讚揚馬查多為歷經苦難的非凡女性。





根據美國有線電視新聞網（CNN）報導與救援組織「灰牛」16 日公布的影片，馬查多在銷聲匿跡近一年後，於 2025 年 12 月初展開這場歷時近 16 小時的逃亡行動。她從委內瑞拉首都卡拉卡斯郊區的藏身處出發，在 2 名協助者陪同下，順利通過 10 個軍事哨站，隨後搭乘木製漁船於委內瑞拉沿岸出海，橫渡加勒比海前往預定匯合點。





由「灰牛」創始人、特種部隊退役成員布萊恩．斯特恩（Bryan Stern）率領的救援隊在海面上接應。影片中可見，斯特恩在確認馬查多乘坐的船隻後，協助其登上救援船，並向她表示會提供保護。馬查多則對鏡頭宣告自己安全存活，並感謝該組織。其後，一行人前往委內瑞拉附近的庫拉索島（Curaçao），馬查多再從該地搭機轉往挪威。針對此次行動細節，馬查多本人拒絕發表評論。





在完成這段歷程後，馬查多於本月 15 日赴美國白宮與總統川普會面。會面期間，她將自己的一枚諾貝爾和平獎獎章獻給川普，旨在感謝川普為委內瑞拉自由所做的努力，並形容此次會面非常好。川普則稱會晤非常成功，白宮官員亦證實其收下了獎章。當晚，川普透過其自家社群平台 Truth Social 發文，提及馬查多獻獎之舉是為了感謝他的努力，並形容馬查多是一位經歷許多苦難的了不起女性。





組織「灰牛」公開的影片記錄了海上接應的關鍵時刻，斯特恩在過程中不斷確認目標，直至馬查多安全登船。影片結尾顯示了馬查多與救援團隊的合影，背景音為斯特恩回報已接到人質並正前往庫拉索島。這項行動使得馬查多得以離開委內瑞拉並前往國際舞台繼續其政治活動。

