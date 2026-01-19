影/馬祖北竿1男突發肝硬化急症 海巡寒夜派艇救援送醫

馬祖北竿一名男性鄉親於1月19日凌晨因肝硬化急症不適，經北竿衛生所醫生評估需立即送往連江縣立醫院急救，但深夜島際交通船已停駛且傷勢未達直升機後送標準。海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊獲報後，立即派遣巡防艇從北竿白沙港將病患緊急後送至南竿就醫。

第十海巡隊派遣巡防艇從北竿白沙港將病患緊急後送至南竿就醫。（圖／第十海巡隊提供）

海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊於今（19）日凌晨1時許，接獲海巡署第十一巡防區指揮部及北竿衛生所通報。一名男性鄉親因肝硬化急症不適，經北竿鄉衛生所醫生評估由於該衛生所無專科醫生及設備，需立即送至連江縣立醫院急救，因深夜馬祖各島際間已無交通船，且傷勢未達直升機後送標準，馬祖海巡隊獲報即派艇馳援將病患後送至縣立醫院急救。

因時值深夜北竿鄉已無交通船，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後立即派遣線上巡防艇PP-3582艇前往救助。（圖／第十海巡隊提供）

因時值深夜北竿鄉已無交通船，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後立即派遣線上巡防艇PP-3582艇前往救助，並從北竿白沙港與金馬澎分署第一〇岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，經與縣立醫院人員合力將病患送上救護車，前往縣立醫院急救。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，海上交通中斷時如有緊急醫療需求，經專業醫生評估，均立刻派艇協助後送就醫，滿足鄉親緊急醫療需求，海巡肩負救生救難重任，是馬祖鄉親醫療救護的依靠。

