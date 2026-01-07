影／馬筱梅「美曬孕肚」孕媽咪禮服曝光！揭預產期與保養日常





大S徐熙媛前夫汪小菲，與同樣是台灣女兒「馬筱梅（Mandy）」二婚話題不斷，尤其馬筱梅成為大S兒女繼母後，雙方互動更是成焦點。她除了直播透露孩子們會叫她阿姨，歸功「大S教得好」，馬筱梅與汪小菲有了愛的結晶之後，從原先低調「孕媽咪言論」，再到高調甜曬7個月「孕肚美照」與保養日常，難掩升格當媽媽的喜悅之情，再度成為熱議「嬌點」。

馬筱梅證實在台灣生寶寶

網紅馬筱梅（Mandy）與汪小菲婚期將近2年，不時透過直播喜曬孕期日常，馬筱梅更證實「預產期落在春節期間」，坦言因為汪小菲常出差，無法長時間陪在身邊，也無法一直待在月子中心，所以決定「在台灣生寶寶與坐月子」，待在有朋友和家人照料的地方，休息調養身體，之後再帶寶寶回北京：「做完月子我就會回北京，大概一個月後就回去」。

廣告 廣告

馬筱梅不僅分享產後相關事物都是自己準備，包含預約月子餐、月嫂、月子中心等，還省略月子中心參觀步驟，就連汪小菲都不清楚細節，甚至稱讚腹中寶寶很懂事，讓她在懷孕期間的負擔沒有想像來的大。

馬筱梅證實在台灣生寶寶，直播掀網猜測是「男寶寶報到」。圖片來源：抖音＠馬筱梅Ｍandy

網瘋猜「男寶寶報到」

特別的是，馬筱梅還在北京豪宅家中，喜曝朋友送給寶寶的禮物，影片中出現的冷色系家具和禮物內容，甚至掀起網友狂猜是「看起來像是男寶寶報到」。

馬筱梅美曬「孕媽咪禮服」

馬筱梅大方分享「第一個懷孕晚期日常」影片，紀錄自己「孕肚抹油（預防妊娠紋）」畫面、早餐進食清淡營養「以蛋白質為主」、甚至美曬「孕媽咪禮服」，和粉絲互動，要大家猜猜最後她選了哪一套，四肢看起來仍舊纖細、氣色狀態看起來相當好，網友忍不住紛紛留言：「為什麼懷孕那麼漂亮。狀態皮膚都好好。求秘訣」、「連孕婦裝都那麼有質感漂亮」。

馬筱梅升格當媽媽後，從低調轉高調，大方分享「第一個孕晚期日常」甜曬孕期禮服美照。圖片來源：抖音＠馬筱梅Ｍandy

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

馬筱梅曝「大S生前委託」！直播揭後媽育兒心情：她把孩子教得很好

馬筱梅真的懷孕？直播言論舉動網瘋猜！拒絕官宣原因成線索