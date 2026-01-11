影/「馬路汽車很吵」宜蘭男街頭持利斧、拐杖擋路亂揮

張文在北捷、捷運中山站商圈犯下的攻擊事件釀成嚴重傷亡，民眾對周遭可疑人士的警覺近來提高相當多，宜蘭市街頭昨（10日）竟出現一名狂男持斧頭跟拐杖揮舞，嚇得路人連忙報案。

蔡男亂揮斧頭，另隻手拿著拐杖。 （圖／警方提供）

宜蘭分局表示，事發地點在東港路跟黎明一路的交叉口，事發時間是昨天下午1點半，獲報有名男子持利器當街揮舞的報案後，立即派員警趕往，所幸5分鐘左右就找到嫌犯，當場扣下他雙手持的斧頭跟拐杖，逮回派出所偵訊。

警方趕來攔阻逮人。 （圖／警方提供）

經查嫌犯是現年58歲的蔡姓男子，是宜蘭縣在地人，對脫序行為他供稱，是因為「馬路上的汽車很吵，我才拿斧頭跟拐杖要嚇嚇他們，可是我沒有傷到人」，但違反《社會秩序維護法》是事實，偵訊後依涉犯相關法令裁處並開罰，罰金最高可達3萬元新台幣。

蔡男被逮捕。 （圖／警方提供）

宜蘭分局呼籲，民眾若無正當理由，切勿隨身攜帶有殺傷力之器械，以免觸法。另提醒民眾，若遇可疑人士應撥打110報案或至鄰近派出所尋求警方協助。

