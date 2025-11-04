影/馬郁雯投入中正萬華選舉 黃揚明估恐腥風血雨：同區綠議員瑟瑟發抖

前記者馬郁雯今（4）日宣布，將投入民進黨2026台北市中正、萬華區議員選戰，爭取黨內初選提名，並找來前立委段宜康陪同掃街。對此，資深媒體人黃揚明認為，馬郁雯宣布投入市議員選戰，這對該區現任的綠營議員壓力很大，而且馬郁雯算是明星級，通常會變成吸票機，現任者都會瑟瑟發抖。

資深媒體人黃揚明。（圖／中天新聞）

段宜康今天幫媒體出身，曾爆料柯文哲USB「小沈1500」成話題人物、將爭取民進黨提名參選中正萬華議員的馬郁雯站台，一起到龍山寺祈福、掃街。

馬郁雯過去擔任記者期間於京華城案中，自稱「經營檢調這條線7年」，表示能夠從檢方獲取消息來源的說法，引發網友熱議，「馬檢」稱號不逕而走。

對於馬郁雯今日宣布投入台北市中正、萬華區議員選戰，並找來段宜康陪同掃街，黃揚明今（4）日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》表示，對民進黨而言，吳沛憶當選立委後，等於少了1個現任議員的席次，如今馬郁雯要來這區搶，正國會也要推出張銘祐來選，這樣其實會對該區的民進黨現任議員壓力非常大。

黃揚明直言，由於議員選舉是多席次，向馬郁雯這種「明星級」的要去選市議員，通常都會變成吸票機，這樣就會造成有一個人衝高，其他人的票可能變成所謂的「吊車尾」，這對整個綠營和該區的議員造成極大壓力。

前記者馬郁雯宣布投入民進黨台北市中正萬華區議員初選找來前立委段宜康幫掃街站台。（翻攝自馬郁雯臉書）

黃揚明還提到，過去段宜康幫議員站台助講的，多是新潮流成員，像這種新人還在宣布參選階段，段宜康就去陪的，很少，「印象中是沒有過這樣的事情」。尤其過去新潮流在中正、萬華一直無法斬獲席次，因此這次有無機會拿下，值得觀察。

黃揚明說，「我覺得這是一個很漂亮的起手式」。畢竟馬郁雯過去算是「寒窗苦讀無人問，柯案一戰天下知」，她就從「1500小沈」這個檔案率先揭露、經營7年，這些就變成她的標籤。

黃揚明研判，一旦馬郁雯進入實質選戰，恐會與民眾黨的人選吳怡萱互打，兩人都有可能高票當選。民眾黨的支持者會挺吳怡萱，民進黨討厭柯文哲的人就會去投馬郁雯，由於這兩人挺柯、反柯的形象很鮮明，其他人反而被邊緣化。

民眾黨發言人吳怡萱預計也要投入中正萬華區議員選舉。（資料照／中天新聞）

最後黃揚明說，近期吳怡萱較少出現，是因為準備待產，等到她產後復出，接下來的中正、萬華絕對是腥風血雨，會是一場很好看的議員選戰，搞不好這場議員選戰會比台北市長好看。

