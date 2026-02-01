影／馬頭搶匪持鞭闖銀行 溪湖警演練逼真民眾以為拍片

▲溪湖警分局近日與轄內台中銀行埔心分行合作，辦理防搶實兵演練，透過逼真情境模擬，提升員警臨場反應能力，同時強化銀行行員的應變處置與警覺意識，確保民眾財產安全。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將至，金融機構現金往來頻繁，為防範歹徒趁機犯案，溪湖警分局近日與轄內台中銀行埔心分行合作，辦理防搶實兵演練，透過逼真情境模擬，提升員警臨場反應能力，同時強化銀行行員的應變處置與警覺意識，確保民眾財產安全。

此次演練由溪湖分局同仁扮演歹徒，一名身穿黑色連帽衫、頭戴誇張「馬頭頭套」的男子，手持馬鞭闖入銀行，企圖行搶。面對突發狀況，行員依標準作業流程保持冷靜，一邊安撫歹徒情緒，一邊暗中按下警報器，並牢記嫌犯外觀特徵。

警方接獲通報後，立即派遣線上警力趕赴現場，迅速封鎖周邊並制伏其中一名嫌犯。隨後，銀行依SOP持續提供相關資訊，警方同步掌握另名嫌犯逃逸動線，立即管制埔心地區各聯外道路與橋梁，最終於柳橋東路成功攔截人車，並在附近空地集結優勢警力，將犯嫌順利緝捕到案，演練過程緊湊逼真。

由於歹徒裝扮特殊，演練過程一度引起路過民眾側目，甚至誤以為是網紅拍片或惡作劇活動，直到警方說明後，才知道原來是防搶演練，不少民眾也對警方周密部署與迅速應變留下深刻印象。

警方指出，雖然嫌犯造型帶有黑色幽默色彩，但持械搶劫行為已嚴重威脅公共安全，警方對任何破壞社會秩序的行為，絕不寬貸，也有信心在第一時間將歹徒繩之以法。警方也提醒，春節期間如需提領大量現金，應避免單獨行動，可請親友陪同，或向警方申請護鈔服務。

此外，若民眾在金融機構或周邊發現形跡可疑人物，務必提高警覺，保持冷靜，並留意對方的穿著特徵、外貌、使用交通工具、車牌號碼及逃逸方向，立即向警方報案，以利迅速查緝，共同維護良好治安。