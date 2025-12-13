影/駁二動漫祭聯手國防部 黑鷹直升機降落駁二

高雄駁二動漫祭同人誌創作展於今（13）日盛大展開，今年特別與國防部攜手推出「Plus的奧祕動漫文化特展：動漫軍武戰紀」單元，在蓬萊倉庫旁的「哈瑪星鐵道」園區展出雲豹戰車、心戰喊話車、特戰車，以及執行空中突擊、運補指揮、傷患後送任務的UH-60M黑鷹通用直升機，罕見的軍武設備吸引大批軍事迷與動漫迷朝聖。

黑鷹直升機。（圖／中天新聞）

清晨六點多已有上百位民眾與軍事迷聚集在哈瑪星鐵道園區，大約七點多遠處傳來旋翼轉速的巨大嗡嗡聲，UH-60M黑鷹直升機緩緩靠近，在空中滯空懸停定位後穩穩降落在草皮上。現場民眾都能感受到旋翼產生的強大氣流，當黑鷹直升機完美降落後，現場驚呼連連。這次UH-60M黑鷹直升機機身有老鷹圖騰，讓整體外型更加帥氣，大批民眾難得近距離觀賞黑鷹直升機英姿，紛紛拿起相機、手機拍照錄影。

黑鷹直升機。（圖／中天新聞）

高雄市政府文化局長王文翠表示，軍武題材在臺灣同人誌、漫畫及模型領域中佔有重要地位，許多作品涵蓋軍事想像、角色擬人化及前線日常描寫。今年的動漫祭有多位軍武創作者參與展出，包括描繪國軍戰略視野的《燃燒的西太平洋》，以「穿上軍服的漫畫家」聞名的梁紹先，以及細膩呈現前線日常的《金門衛生兵的日常》作者A士，共同呈現臺灣軍武創作的多樣面貌。

黑鷹直升機。（圖／中天新聞）

軍方在黑鷹直升機降落後開始拉起封鎖線整理佈置現場，指揮官也在現場簡單解說UH-60M黑鷹直升機的配備、動力裝置等，讓這次的動漫祭揭開序幕並展現國防力量。同場「玩家盃」模型競賽也有軍武類作品，觀眾可在漫畫、模型與實體裝備中，感受軍武與動漫結合的獨特魅力。

高雄市文化局提醒，動漫祭十三日與十四日期間，早上七點到七點半、下午三點半到四點間為直升機起降管制時間，現場民眾須配合引導退至警戒區外，自上午七點到下午四點禁飛空拍機,飛機起降期間禁止施放風箏。民眾可以把握前來一睹黑鷹直升機帥氣的英姿風采。

