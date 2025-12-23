影/騎到度估！女騎士撞寶馬慘摔「激起火花」 畫面曝光

台中市28歲的夏姓女子日前出門時，驚見愛車車身出現大片損傷，懷疑前晚遭不明車輛碰撞。警方調監視器發現，一名女騎士疲憊返家途中睡著，機車擦撞路邊停車並自摔，與地面摩擦激起火星，騎士誤以為自摔便離去，依法遭舉發肇事未依規定處置。

一名女騎士疲憊返家途中睡著，機車擦撞路邊停車並自摔。（圖／中天新聞）

台中市政府警察局第三分局交通分隊警員張國峰於日前晚間6點多獲報，28歲的夏姓女子表示當天下午準備出門上班時，發現愛車左側車身出現大片損傷。由於平時車輛皆停放於自家車庫，研判不太可能無故遭人擦撞，回想後才懷疑可能是前一晚與友人夜唱期間，愛車曾遭不明車輛碰撞。但因夜唱結束已近凌晨4點，當時疲憊不堪，未即時察覺車輛受損。

警方隨即陪同夏女調閱周邊監視器釐清案發經過。畫面顯示，凌晨2點半左右，一輛機車行經該處時逐漸偏向路旁停放的車輛，隨後發生碰撞，騎士當場摔車並滑行一段距離後才停下，機車與地面摩擦還激起火星，巨大聲響引起附近民眾注意並上前關心。騎士沒多久便起身將機車扶起，檢視機車及身體狀況大致無礙後，便在眾人圍觀下離開現場。

一名女騎士疲憊返家途中睡著，機車擦撞路邊停車並自摔。（圖／中天新聞）

警方循線追查，鎖定肇事騎士為33歲的高姓女子。高女到場時身上仍留有受傷痕跡，她表示當時下班返家途中，因太過疲憊騎車時不慎睡著，直到摔車後才驚醒，當下誤以為只是自摔，才會直接離開現場，直到看見對方車輛受損情形，才驚覺事態嚴重並深感愧疚。

警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對高女肇事後未依規定處置之行為依法舉發，並協助夏女處理後續賠償事宜。警方呼籲，駕駛人若察覺自身出現精神不濟情形，應立即尋找安全處所停靠休息，切勿勉強上路，以免釀成難以挽回的憾事。

一名女騎士疲憊返家途中睡著，機車擦撞路邊停車並自摔。（圖／中天新聞）

警方提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。民眾若不慎發生交通事故，應立即報警並留在現場配合處理，切勿因自認情節輕微而逕自離去，以免面臨更嚴重的法律責任。

