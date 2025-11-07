影/騎到一半手癢癢的！女騎士低頭驚見「龜殼花掛龍頭」

一名女騎士近日騎車行經山區道路時，突然發覺手癢癢的，結果低頭一看發現竟有條蛇掛在龍頭上，讓她嚇得趕緊停在路邊，所幸最後蛇自行爬走，女騎士沒有被咬傷。

女騎士遇空降龜殼花。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享，他朋友騎車時突然天降一條蛇在機車龍頭上，讓他嚇壞立刻停在路旁，所幸女騎士沒有被咬傷，最後這條蛇就自行爬走，也讓女騎士驚呼「哇哩咧！」、「我要發財了嗎？」

畫面曝光後，有網友指出「龜殼花，很毒」、「頭三角的，離遠一點」、「臺灣六大毒蛇之一」、「還好牠沒咬妳」，還有網友表示「我每次騎車經過樹蔭底下的時候，心裡都會想會不會有蛇，就是怕妳這種狀況」、「我朋友的媽媽，就是這樣被青竹絲咬」、「前幾天要騎車上班，也是一條龜殼花在腳下」。

廣告 廣告

另據網友留言，事發地點疑在桃園龜山區的東萬壽路上，該條路旁有多棵大樹凸出路面，推測蛇可能是從樹上滑落。

最後這條蛇自行爬走。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

延伸閱讀

國道塞爆！國1南向麻豆段貨車翻車 車速不到30公里

鳳凰颱風3特點是「罕見個例」 氣象專家揭2冷知識

說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包