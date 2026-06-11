影/騎士撞車留道歉紙條、塞錢後離開 警：肇逃開罰！

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台北市一名機車騎士昨（10）傍晚在大安區某路段欲停車時，不慎撞擊另一台機車受損，他未報警在對方機車上留下道歉紙條與現金3千元作為賠償，警方獲報後仍將依肇逃開罰。

肇事騎士留下道歉紙條與現金仍涉肇逃。（圖／翻攝畫面）

警方調查，該名機車騎士10日傍晚5點13分欲將機車停在敦化南路2段63巷內機車停車格，過程中疑未注意車前狀況，車頭撞擊機車停車格內停放的另一台普重機後車尾，導致被撞機車倒地毀損。

王男機車無辜遭撞倒受損。（圖／翻攝畫面）

事後被撞機車車主王姓男子（22歲）回來牽車時，發現愛車受損車身有多處擦傷，仔細查看又看到前置物箱內留下的道歉紙條與3000元現金，紙條寫下「您好，不好意思，我移車的時候擦到你車牌，這是賠償，不好意思」，疑為肇事駕駛所留。

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王男不知如何處理仍在場打電話報警，轄區大安分局警方獲報派員到場依規定處置，警方表示發生事故後未依規定通報警方，依道交條例62條1項規定，駕車肇事無人受傷，而未依規定處置，處新臺幣1千至3千元罰鍰，後續已調閱相關影像查明肇逃車輛，將通知車主到案說明。

警方呼籲，駕駛人停車操作時應注意車前狀況，若不幸發生交通事故，應立即撥打110報警或採取必要適當處置，切勿逕行離開以免受罰。

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