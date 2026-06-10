影／騎士追撞垃圾車「噴進車後斗」 阿伯倒垃圾看傻眼

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台南官田區8日下午發生一起驚險車禍。（圖／翻攝自記者爆料網）





台南官田區8日下午發生一起驚險車禍，一名機車騎士疑似未注意前方路況，高速追撞正在執行垃圾清運作業的垃圾車。強大撞擊力道讓騎士連人帶車騰空飛起，整個人直接摔進垃圾車後斗內，所幸意識清楚，事後自行爬出脫困，驚險過程全被行車紀錄器拍下。

機車猛撞垃圾車

垃圾車行駛途中緩慢停靠路邊，準備進行垃圾清運作業，當時一名民眾正準備上前倒垃圾。沒想到後方機車完全沒有減速，直接高速撞上垃圾車尾端。撞擊瞬間，騎士連人帶車騰空飛起，整個人越過車尾後摔進垃圾車後斗內，車上的圓桶也被撞得噴飛。

騎士摔進後斗脫困

事故發生在8日下午5點多，地點位於台南官田區八田路三段。初步了解，騎士疑似未注意前方路況，來不及煞車才追撞垃圾車。騎士墜入垃圾車後斗後仍保持意識，短暫停留後便自行攀爬脫困。當時正在垃圾車後方倒垃圾的民眾目睹全程，先是一度愣住，隨後趕緊上前協助攙扶。

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肇事原因待調查

突如其來的撞擊讓現場民眾看傻眼，不少人直呼相當不可思議。至於事故詳細發生原因，以及後續責任歸屬與賠償問題，仍有待警方進一步調查釐清。

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