影/騎改裝車拒檢狂逃！大學生吞43張罰單 發文討拍挨轟
台南嘉南藥理大學18歲鄭姓大一學生，於27日清晨騎乘改裝機車南下東港時，因車輛改裝過於誇張，引起巡邏員警注意，警方上前攔查時，他不僅拒絕停車受檢，還一路狂飆逃逸，遭開43張罰單，事後他上網抱怨討拍，卻被網友撻伐而刪文。
大寮分駐所員警於10月27日清晨5時許，在光明路巡邏時，發現一台摩托車排氣管疑似改裝，於是上前示意攔查，惟騎士見警方靠近隨即加速逃逸。
員警一路尾隨該車至鳳屏一路，為維護其他用路人交通安全，避免發生交通事故，遂停止追趕，改依程序通知車主到案說明。目前已通知18歲鄭姓男子到案，並針對其拒絕攔查、危險駕駛、改裝車體及闖紅燈等各項交通違規依法舉發。
林園分局呼籲，民眾若行車遇警方攔查，應依規定減速配合受檢，切勿心存僥倖拒檢逃逸，以免造成自身及他人危險，警方也將持續加強取締各項交通違規，維護道路交通安全。
一屍兩命！台中孕婦氣喘發作求救被反鎖 命危送醫不治
王世堅稱自己非「最強人選」 挺吳怡農戰北市：服務處給他用！
耀眼雙11！好市多買萬一折千一 黑鑽會員尊享早鳥雙重優惠
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 23 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 1 天前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
接"送貨訂單"遭逮! 多元計程車運將怒控警亂抓人
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 19 小時前
日本移動展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 1 天前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 17 小時前
Nissan GT-R未死只是換形式！Infiniti QX80 R-Spec植入VR38DETT千匹動力
Nissan GT-R未死只是換形式！Infiniti QX80 R-Spec植入VR38DETT千匹動力SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
2025日本移動展：Lexus LS被重塑為六輪「重型」極致豪華MPV
Written by: Bear自1989年問世的幾十年來，LS一直是Luxury Sedan豪華轎車的代名詞，但以Sedan轎車來打造豪華舒適空間的作法在近年來已經被MPV奪走了不少佔比。而全新6輪Lexus LS概念車代表的是Luxury Space，不僅是輛車，更是重新構想的超豪華空間，相比於Sedan有更大的創作空間，並且專為無以倫比的平順度與穩定性而設計，是一輛前所未見最極致豪華的後座買家專屬MPV，為所有後座乘員提供一個遠離喧囂可徹底放鬆的私人庇護所。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
全新一代YAMAHA NMAX搭載電子變速控制系統真的有檔車感受？YECVT的道路、山路實際騎乘狀況又是如何！？｜YAMAHA NMAX 155｜
全新一代YAMAHA NMAX搭載電子變速控制系統真的有檔車感受？YECVT的道路、山路實際騎乘狀況又是如何！？｜YAMAHA NMAX 155｜SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
輝達Nvidia透露賓士M-Benz S-Class將提供Level 4駕駛系統！後座老闆放心嗎？
輝達Nvidia透露賓士M-Benz S-Class將提供Level 4駕駛系統！後座老闆放心嗎？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 1 天前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 1 天前
經典重生 硬派回歸 Toyota Land Cruiser FJ
● 10/ 20全球首發，預計2026年中在日本率先上市。 ●「FJ」象徵Freedom & Joy， […]車訊網 ・ 1 天前
設計瑕疵恐釀火災 韓國現代汽車集團等26萬輛車召回
（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國政府今天表示，由於製造瑕疵，將召回超過26萬輛汽車，其中逾18萬輛來自現代汽車集團（Hyundai Motor Group）。中央社 ・ 1 天前
重新定義日本頂級雙門豪車的野心之作 Toyota Century Coupe登場
在日本移動展上，Toyota正式發表了一款前所未見的雙門豪華旗艦：Century Coupe，這不僅是該品牌史上最激進的設計突破，更代表Century從一輛車型邁向獨立品牌的里程碑。向來代表日本政商頂層的Century，此次從保守進化為創新之作，企圖與Rolls-Royce、Bentley等歐洲豪車品牌正面競爭，走出「Lexus不敢走的路」。Toyota正式發表了一款前所未見的雙門豪華旗艦Century Coupe，也代表Century邁向了獨立品牌之路。Century Coupe的車身採用層次極為豐富的橘色塗裝，據稱由多達60層漆面構成，車身設計摒棄以往四門旗艦的沉穩風格，改為雙門雙座設定，視覺上更為大膽且前衛。最引人注目的是座艙佈局，駕駛座與乘客區以木質中控台與類似紅色雷射的視覺屏障劃分，彷彿將駕駛座打造成儀式感十足的專屬艙室，而乘客座位則刻意後移，讓尊榮乘坐體驗極致化，這樣的配置也表明Century Coupe並非傳統駕駛者取向車款，也兼顧了乘坐者的高級車市場定位。 內裝方面，Century Coupe延續品牌一貫的頂級工藝水準，配備豪華木飾面、質感座椅與中央模組化時鐘儀表台，融Carture 車勢文化 ・ 1 天前
男子酒醉毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制
社會中心／黃國誠 黃柏榕 新北市報導酒後和女友起爭執，不但朝女友動粗，還向員警揮拳！新北市八里區一名男子，在外喝醉酒，女友前往接他回家，但男友卻不願意，堅持要在街頭閒晃，兩人起口角，醉男當場毆打女友，警方獲報到場，失控的男子，竟朝員警揮拳，當場遭到過肩摔，壓制送辦。「警方vs.嫌犯。」喝醉男子涉嫌朝員警揮拳，立刻被施以大外割，瞬間跌趴在地，第一時間被他毆打的女友，則是坐在騎樓前，不斷摀著臉，似乎還疼痛不已，新北市八里區，傳出有男子酒後打人，員警獲報到場，只見黑衣男先朝趕來的員警出拳攻擊胸部，還不斷進逼，員警展現公權力，當場將他過肩摔，壓制在地。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「至八里區華峰三街處理糾紛，員警到場了解狀況時，現場一名酒醉男子，竟向員警揮拳。」醉男和女友爭執後毆打女友 警到場也遭男子攻擊（圖／民視新聞）根據了解，26歲的葛姓男子，30日下午在外喝完酒，似乎因為酒醉，女友準備接他回家，但男子卻寧願在外頭閒晃，兩人發生爭執，男子當場朝女友揮拳，造成女友臉部、手腳多處挫傷，派出所所長到場處理，也挨了對方一拳，當場依妨害公務送辦。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「導致員警受傷，立即將其逮捕，警詢後依傷害及妨害公務等罪，移送士林地檢署偵辦。」男子涉妨害公務遭壓制 女友也提出傷害告訴（圖／民視新聞）酒後不分青紅皂白，還把員警當作出氣筒，女友在家人勸說下，也針對動手的男友提告傷害，醉男一併吃上官司。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：醉男毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制 更多民視新聞報導林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍遇醉漢搭車髒話連篇還投訴 客運司機嚇壞當場報警盜採砂石下場超慘！最重可處無期徒刑 經濟部出手修罰則全說了民視影音 ・ 1 小時前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 1 天前
沒看錯！「海巡署查緝隊」桃機截獲大麻軟糖 運毒男下場曝光
海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，獲悉曾姓男子涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，將搭乘機返台，即會同桃園警分局、關務署台北關於當月21日在桃園國際機場攔截，果然從曾嫌入境時攜帶的行李內，查獲1包含有二級毒品成分的大麻軟糖，偵訊後送辦，桃園地檢署近日偵結將曾男依運自由時報 ・ 1 天前