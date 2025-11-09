影/驚人畫面曝！「鳳凰」逼近菲國現強風暴雨 吊橋風中搖晃如跳繩

颱風「鳳凰」正朝菲律賓呂宋島而去，菲律賓國家氣象局週日表示，由於「鳳凰」持續快速增強，已針對菲律賓八個省份發布了最高級別的5號風暴警報。

「鳳凰」挾帶強風暴雨逼近菲律賓。（圖／翻攝自X）

據菲國當地媒體報導，「鳳凰」預計會從卡拉瓜斯島和波利略島附近經過，隨後於今晚或週一清晨在呂宋島東部奧羅拉省中部登陸。

儘管「鳳凰」尚未登陸，但沿海已經出現大浪，外圍環流帶來的強風驟雨也已開始肆虐呂宋島。菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（Pagasa）週日表示，已開啟呂宋島五座主要水壩的 12 個洩洪閘。

而網路也流傳一段驚傳影片，南甘馬仁省卡馬利甘鎮一座著名的吊橋在「鳳凰」帶來的強風中劇烈搖晃有如跳繩，觸目驚心；而菲律賓通訊社也拍到海浪湧上路面，沿海已開始淹水，巨浪也將船隻掀翻。

在此之前，菲律賓才遭受颱風「海鷗」重創，如今「鳳凰」接棒，不但可能再度造成嚴重災情，也使得先前的救援工作被迫暫停，阻斷災民重建家園之路。

