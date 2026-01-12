影/驚悚畫面曝！台南東區民宅恐怖大火 烈焰黑煙狂噴

今（12）日下午5點14分，台南市消防局接獲報案，指位於台南市東區大同路一段175巷的民宅發生火警，火勢波及一樓與二樓，現場火舌狂竄，整片天空幾乎都被黑煙所籠罩。目前火勢初步得到控制，但人員傷亡尚不明。

台南市東區大同路一段175巷的民宅發生火警，火勢波及一樓與二樓，現場火舌狂竄，整片天空幾乎都被黑煙所籠罩。（圖／台南市消防局提供）

根據消防局初步回報，現場火勢猛烈，濃煙滾滾，疑似有住戶尚未逃生，情況危急。消防局緊急派遣東門等分隊共18輛消防車、35名消防員及3名役男趕往救援，並於5點21分抵達現場。隨後加派第三及第四梯次支援，並全力進行搶救作業。

消防局表示，目前火勢得到控制，無延燒至其他建築之虞，但住戶傷亡情況仍不明。現場火災的詳細起因仍待調查釐清，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

消防局緊急派遣東門等分隊共18輛消防車、35名消防員及3名役男趕往救援，並於5點21分抵達現場，隨後加派第三及第四梯次支援，並全力進行搶救作業。（圖／台南市消防局提供）

消防局表示，目前火勢得到控制，無延燒至其他建築之虞，但住戶傷亡情況仍不明。（圖／台南市消防局提供）

