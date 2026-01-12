影/驚悚瞬間曝！國1新竹段惡男鬼切撞車「飄移」逃逸

國道1號南向93.2公里新竹路段於昨（11）日凌晨發生交通事故，一輛不明車號的自小客車疑因變換車道不當，擦撞另一輛由曾姓男子駕駛的自小客車後逃逸。事故現場無人受傷，被撞車輛駕駛人曾男酒測值為零，曾男的車頭嚴重凹陷毀損。

國道1號南向93.2公里新竹路段於昨（11）日凌晨發生交通事故，一輛不明車號的自小客車疑因變換車道不當，擦撞另一輛由曾姓男子駕駛的自小客車後逃逸。（圖／警方提供）

疑似被撞曾男的匿名爆料者也在「新竹爆料公社」發布自己在國道上行駛，遭變換車道的自小客車擦撞的影片，希望能找到目擊者或附近車輛的行車記錄器。影片中行駛中的車輛因另一輛車突然「鬼切」而遭到猛烈撞擊，令人震驚的是，肇事車輛由於受到巨大衝擊甚至一度在國道上飄移。

該匿名爆料者還配文「想請問有經過該路段的朋友，是否有拍到肇事者車牌目擊事故經過，當時發生碰撞事故，對方車輛於碰撞後即離開現場，對釐清事故責任與後續處理非常重要！」

據了解，肇事車輛並未停留在現場處理事故，反而直接加速逃逸，而被撞車輛車頭嚴重凹陷毀損。國道警察表示，將調閱該路段的影像及ETC門架資料，以追查肇事車輛並通知車主到案說明。警方強調，待查證後將依規定對肇事者進行舉發

自小客車在國道鬼切撞到車後，甚至一度在車道上漂移隨後揚長而去。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

國道警察指出，變換車道不當是高速公路事故常見的肇事因素之一，依法可處新台幣3000至6000元罰鍰。若因變換車道不當而肇事致人重傷或死亡，更將面臨吊扣或吊銷駕照的處分。

警方進一步說明，根據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；若有逃逸行為，則將吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

被撞車輛車頭嚴重凹陷毀損。 （圖／警方提供）

國道警察呼籲所有用路人，應嚴格遵守交通規則，特別是在高速公路上變換車道時更應謹慎小心，確保行車安全，避免發生類似事故。

影片來源：新竹爆料公社

