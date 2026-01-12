影/驚悚瞬間曝！國1新竹段惡男鬼切撞車「飄移」逃逸
國道1號南向93.2公里新竹路段於昨（11）日凌晨發生交通事故，一輛不明車號的自小客車疑因變換車道不當，擦撞另一輛由曾姓男子駕駛的自小客車後逃逸。事故現場無人受傷，被撞車輛駕駛人曾男酒測值為零，曾男的車頭嚴重凹陷毀損。
疑似被撞曾男的匿名爆料者也在「新竹爆料公社」發布自己在國道上行駛，遭變換車道的自小客車擦撞的影片，希望能找到目擊者或附近車輛的行車記錄器。影片中行駛中的車輛因另一輛車突然「鬼切」而遭到猛烈撞擊，令人震驚的是，肇事車輛由於受到巨大衝擊甚至一度在國道上飄移。
該匿名爆料者還配文「想請問有經過該路段的朋友，是否有拍到肇事者車牌目擊事故經過，當時發生碰撞事故，對方車輛於碰撞後即離開現場，對釐清事故責任與後續處理非常重要！」
據了解，肇事車輛並未停留在現場處理事故，反而直接加速逃逸，而被撞車輛車頭嚴重凹陷毀損。國道警察表示，將調閱該路段的影像及ETC門架資料，以追查肇事車輛並通知車主到案說明。警方強調，待查證後將依規定對肇事者進行舉發
國道警察指出，變換車道不當是高速公路事故常見的肇事因素之一，依法可處新台幣3000至6000元罰鍰。若因變換車道不當而肇事致人重傷或死亡，更將面臨吊扣或吊銷駕照的處分。
警方進一步說明，根據道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；若有逃逸行為，則將吊扣其駕駛執照1個月至3個月。
國道警察呼籲所有用路人，應嚴格遵守交通規則，特別是在高速公路上變換車道時更應謹慎小心，確保行車安全，避免發生類似事故。
影片來源：新竹爆料公社
延伸閱讀
影/國4「大小車追撞」最新！女噴飛重摔「全身多處骨折」搶命中
國道1號彰化段5車連撞！釀3人傷、車流回堵5公里
影/4000萬勞斯萊斯國道硬切撞上遊覽車 維修費恐破200萬
其他人也在看
台灣車市進入割喉戰！賓士休旅直接下殺25萬
台灣賓士最近悄悄在官網更新車款資訊，AMG GLE 53與GLE 53 Coupe迎來全新「星夜版 Night Edition」，不只換上更濃厚的AMG風格設定，連售價也同步下修，各降25萬元，分別來到456萬元與489萬元。沒有記者會、沒有新聞稿，卻瞬間在車迷圈掀起熱議，不少人直呼這波調整來得又快又狠。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
沒有油電 就直接棄權！2026百萬休旅怎麼選？
女王對老公說：「親愛的，我們要買的是休旅車喔。」為求生存，老公認真做功課計算市面上各家休旅之優勝劣敗，發現一個共通問題，油耗真是休旅車的硬傷啊！同樣地，車廠也要求生存、過環保，積極為休旅車導入油電混合動力，於是，台灣車市最夯百萬休旅級距邁入全面油電化，時間就從2026年開始。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
Toyota 御用改裝打造頂級奢華 Alphard！車內首度採用天然石材鋪陳
今年東京改裝車展上，Toyota 御用改裝品牌 Modellista 推出 Alphard Modellista Concept 概念之作，展現這家改裝廠對於頂級奢華的獨到理解，以高級訂製服露肩晚禮服為靈感，外型層層元素堆疊，內裝則追求極致細節。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
頑固、情懷 可以對抗趨勢？ 從高市早苗與豐田章男看日本汽車產業
放眼日本，有兩位指標性人物正以近乎「頑固」姿態守護著日本傳統與尊嚴，分別是高市早苗與豐田章男。高市早苗是日本新任首相，更是第一位女性首相。豐田章男是日本第一，也是世界第一的豐田汽車集團掌權者。除了位高權重，兩位都是眾所皆知的愛車人。在充滿冰冷數據、殘酷挑戰的世界裡，向來不被重視的感性與溫度可以帶領日本汽車過關斬將？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 小時前 ・ 3
簡化版 Model Y 也有長續航版本，特斯拉 Model Y Standard LR RWD 新車型海外開賣
特斯拉近日在海外針對被稱為「簡化版 Model Y」 的 Model Y Standard，推出全新的 Model Y Standard LR RWD 大電池後輪驅動版本，擁有逼近 660 公里的 WLTP 續航力，售價大約新台幣 170 萬元左右。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
電輔車危險開在內線道！ 居民：平常就很賴皮
電輔車危險開在內線道！ 居民：平常就很賴皮EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
華麗退場後，我們看見的是夢想還是價目表？從 2026 台北車展看全球移動浪潮與在地文化
隨著 2026 台北新車暨新能源車大展在世貿一館落下帷幕，那股由閃光燈、低音音響與合約書成交聲交織而成的熱氣，似乎還殘留在信義區的空氣中。對於許多剛拿到新車訂單、正滿心期待交車的準車主來說，這是一場成功的盛會；但對於長期觀察汽車產業脈動、看過無數國際展會的媒體從業者而言，這場在世貿一館舉辦的展覽，更像是一面巨大的鏡子，映照出台灣汽車市場在全球大環境變遷下的種種態勢。2GameSome ・ 6 小時前 ・ 1
公差與質感補完計劃｜Tesla Model Y Juniper 的統治之路能得以延續嗎？
2026 年的台灣電動車市場已逐漸步入理性發展期，過去消費者購買電動車或多或少是為了追求新鮮的科技體驗，但隨著豪華品牌如雙 B、Audi、Lexus 及 Volvo 等相繼完善其純電陣容，市場的焦點已轉移至造車工藝、行路品質與空間實用性等基本面。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發表留言
八卦山水鹿亂撞「6天內2起」 維修費2萬.駕駛求償無門
彰化縣 / 綜合報導 彰化八卦山發生水鹿衝到路中造成的車禍，有民眾開車行經寶山路時，突然一隻水鹿衝向路面，駕駛閃避不及直接撞上，水鹿滾了好幾圈，起身後隨即逃離，但轎車保險桿斷裂、水箱掉落，維修費初估要兩萬塊，民眾求償無門，警方強調，當地六天之內，已經發生二起水鹿車禍，呼籲用路人經過山區，務必減速慢行。民眾開車在山路行駛，一隻水鹿突然衝了出來，水路被撞倒在地滾了幾圈，馬上又站了起來，穿越馬路跑到對向車道，事發突然，讓車主飽受驚嚇，當事轎車車主江先生說：「水鹿直接出來，我已經來不及踩剎車，就直接把牠撞下去了。」白色轎車前保桿斷裂脫落，底部還留下鹿毛與血跡，事情發生在今(11)日上午7點多，彰化市八卦山寶山路往市區方向，民眾開車行經下坡彎道沒有開很快，但車子被水鹿這一撞受損的情況還不輕。當事轎車車主江先生說：「保養廠估差不多兩萬元左右，因為我的水箱整個掉下來，這沒得賠啊。」撞到野生動物除非保乙種以上的車體險，才有理賠，否則車主只能自認倒楣，警方調查，這是短短6天之內，水鹿所造成的第2起交通事故。彰化警分局八卦山所副所長沈全成說：「日前台74線周邊，亦有發生車輛撞擊到水鹿的交通事故，行經該路段，應減速慢行。」上次同一個路段水鹿發生車禍，是在6日中午，還好沒有人員受傷。再往前看，去年6月有水鹿跑到彰南路還闖紅燈，駕駛差點撞上，還有水鹿半夜誤闖車水馬龍的市區，在馬路上亂竄，交通受到不小影響，民眾希望相關單位研擬辦法改善，以免水鹿撞車輛的事故會一再發生。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
頭份清晨街頭驚傳槍響！轎車遭攔截開槍駕駛腳踝中彈送醫
苗栗縣頭份市下公園，今（12）日清晨驚傳槍響。一輛豐田轎車當街被一輛馬自達休旅車攔截，休旅車駕駛跳下車，移動到轎車副駕駛座方位，朝轎車射擊至少2槍後棄車逃逸，轎車男性駕駛腳部中彈就醫，等候開刀，警方也在場。轄區頭份警方調查，中彈受傷的轎車駕駛男性為23歲黎姓男子，自行到頭份為恭醫院就醫，另查出該槍擊自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
試駕》油電當道、舒適上位！福特六和推全新戰將Ford Territory 搶攻中型SUV大餅
在國產車市場普遍陷入價格競爭、科技落差的時代，福特六和繼以全車系標配Level 2半自動駕駛輔助系統寫下國產車技術里程碑後，又走出一條更有溫度的路，推出全新油電休旅Ford Territory宣告：國產車不只可以平價，還能「誠意十足」。全新Ford Territory導入1.5T Per4mance Hybrid頂規驚豔版油電車型，還有原生版油電車型、渦輪闊......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 1
普利司通日本率先推出豪華SUV 專用胎ALENZA LX200，噪音降低16%，濕地煞車縮短15%
普利司通（Bridgestone）將於 2026 年 2 月起在日本市場逐步推出高階 SUV 專用輪胎「ALENZA LX200」。該輪胎將提供 23 種尺寸，從 175/80R16 91S 到 235/50R21 101W不等。根據輪胎標籤系統，ALENZA LX200 的滾動阻力係數達到 AA 至 A 級，濕地抓地力也達到「A」級。與前代ALENZA LX100 相比，其噪音降低16%，濕地煞車距離縮短15%，滾動阻力係數降低18%，在舒適性、駕駛性能和環保性之間實現了平衡。汽車日報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
730 萬限額 30 台！Range Rover Sport SV Carbon 發表上市！
Range Rover 宣布導入 2026 年式 Range Rover Sport SV Carbon，並正式啟動預接單作業，全台配額限量 30 輛，建議售價新台幣 730 萬元起，首波預購車主另享選配價 381,000 元的碳纖維陶瓷矩陣煞車系統免費升級購車禮遇。GOCHOICE購車趣 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
福特將為百萬元電動車導入Level 3自駕輔助！Ford：預計2028年上路
曾經豪言要在2021年直攻Level 4全自動駕駛的Ford，如今終於對外公布更務實的自動化時程。福特正式宣布，將於2028年推出具備「免握方向盤、免看路況」能力的Level 3自駕輔助系統，並首度導入在全新Universal Electric Vehicle平台的電動車上，目標車價約為3萬美元，約新台幣百萬元等級。地球黃金線 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
台中機場公運 雙線運量創新高
台中市政府交通局表示，機場聯外重點路線去年表現亮眼，其中333路線12月全線運量達1萬9,425人次，旅運量創新高，顯見市區與機場間的大眾運輸需求激增，新的一年隨著國際航線版圖拓展，機場聯外公車服務將持續提供旅客便捷、多元的接駁選擇。交通局長葉昭甫表示，市府大力開發台中機場國際航線，航點日益增多，交通局依航班特性優化公車班次與路網配置，繼提供156、162、302、500等路線公車串聯轉運節點，也與觀光旅遊局、交通部民航局台中航空站合作，盤點航空公司與在地觀光需求，陸續新闢679、555、333路機場快線與公車路線加強疏運。「民眾自台中機場搭車出發，30分鐘即可抵達朝馬、捷運文華高中站」，葉昭甫指出，333路與機場快線（555路）為串聯市區與機場的重要幹線，站點行經台中車 ...台灣新生報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
The New Volvo EX60 即將啟程 展現 810 公里超長續航
全球最受矚目的全新純電中型休旅車 – The All-New Volvo EX60，即將於 2026 年 1 月 21 日在瑞典斯德哥爾摩正式發表！Volvo EX60 在全時四輪驅動的配置下，仍能提供高達 810 公里的單次充電續航里程（WLTP 測試標準）*，這項數據不僅刷新 VOLVO 汽車史上所有電動車的紀錄，更超越了市場上近期發表所有同級車款。Volvo EX60 將「里程焦慮」轉化為「里程舒適」，從現實駕駛環境與日常用車體驗中進行深度優化，證明進入純電時代無需任何妥協，引領汽車產業迎來跨世代的重要突破。 「EX60 的設計初衷是成為一名『市場新局的變革者』。」Volvo Cars …CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日3大車商2025年12月在中新車銷量 降幅皆雙位數
（中央社東京10日綜合外電報導）日本三大車商公布2025年12月在中國新車銷量，相較前一年同期全部下滑且降幅都是雙位數，其中日產汽車年減22.7%，時隔6個月再次減少，豐田汽車與本田汽車仍持續雙位數降幅。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣市場獨特性讓福斯總裁驚訝？！結合AI推全新用車服務？【Yahoo汽車名人堂】
完整版請看：https://youtu.be/0X2QNyI3D8Y 🚗 Hot Topics 00:00｜展望明年：福斯延續性能車款 00:11｜全新T-Roc預計2026年中登台 02:27｜總裁全球觀察分析 台灣市場差異性 04:25｜台灣市場獨特性：Tiguan為最暢銷車款 04:56｜總裁如何看待AI 未來汽車產業導入與應用？ 05:11｜透過大數據 打造客製化用車體驗 11:29｜迎接電動車時代 台灣還有哪些進步空間？ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo奇摩汽車機車影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北市士林酒駕車禍！ 小貨車失控衝撞波及路邊10車
台北市 / 綜合報導 台北市士林區昨(11)日下午發生酒駕車禍！一名小貨車駕駛供稱自己邊開車變吃便當，沒想到車愈開愈偏，就這樣撞上路邊停放的9輛轎車以及1輛大型重機，其中前台北市議員李慶元的愛車也慘遭波及！經過警方酒測，肇事駕駛才承認自己先前有喝酒，以為酒退了才上路，沒想到闖下大禍。監視器拍下，一輛小貨車開在路上，越開越偏，下一秒更直接往路邊停放的車輛直直撞，這一撞就波及9輛轎車以及1輛重機。銀色轎車首當其衝，車頭全毀就連旁邊號誌牌，都被連根拔起。肇事的小貨車，也側翻都在地上，車斗上貨物全都散落一地，事發就在11號下午3點多，台北市士林區至善路一段。前台北市議員李慶元：「因為每天要載兩個(小孩)，呵呵呵。」一邊搶救車內物品一邊苦笑，前台北市議員李慶元的愛車，也在車禍當中被波及。前台北市議員李慶元：「整個被撞出了一個停車格，我就在它的上一個停車格，所以我(車被撞)的力道，被撞出了大概2至3個停車格，然後再撞到前面。」車身板金，被撞出好幾個大洞，停在停車格卻無端遭撞，初步了解，小貨車內沒有毒品等違禁品，肇事的張姓駕駛供稱是在車上，邊開車邊吃便當才會肇禍，不過事發之後他坐在路邊看起來精神有些恍惚，原來他疑似酒後上路。台北市交通警察大隊士林分隊小隊長吳政豪：「駕駛張男手腳擦挫傷，未就醫，經檢測，酒測值0.13，依法移送。」根據了解，張姓駕駛在家中喝了一些藥酒，認為已經酒退才開車出門，而這已經不是他第一次酒駕，警方偵訊後依公共危險罪嫌將他移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
毒駕撞翻臨停車！ 25歲男急丟喪屍煙彈「掉腳邊」
新北市 / 綜合報導 毒駕上路，害人又害己！昨天下午5點多，一名48歲的林姓駕駛，行經新北三重環河南路三段時，將車臨停在路邊，不料卻遭後方車輛高速追撞，整個噴飛還側翻，林姓駕駛全身擦挫傷，肇事車輛則是當場起火，開車的25歲李姓男子，神情恍惚，事後還心虛丟棄喪屍煙彈企圖滅證，卻不偏不倚掉在自己腳邊，被眼尖員警發現，李姓駕駛經毒品快篩呈現陽性，被當場逮捕扣車移送法辦，警方也建請檢察官將他聲押。 轎車臨停在路邊，下一秒，被後方一輛來車高速追撞，整輛車被推撞到路邊草叢，撞上護欄後側翻在地，肇事車輛則轉了180度，撞擊瞬間引擎還蓋冒出火光，車頭起火燃燒，滿地都是撞擊後的車殼碎片，警消獲報立刻趕到現場撲滅火勢，肇事轎車車頭，冒出陣陣白煙，車輛因劇烈撞擊嚴重毀損。一名身穿條紋衣的男子，坐在兩輛車中間神情恍惚，他就是肇事的李姓駕駛，警方VS.李姓駕駛說：「我要給你做快篩，你同意嗎，(同意)，可以啦，嘴巴打開。」員警察覺不對勁，對他實施毒駕快篩，果然呈現陽性反應，警方說：「煙彈喔，(對，在他旁邊而已)。」車禍就發生在昨(10)日下午5點多，新北三重區環河北路三段上，當時48歲的林姓駕駛，臨停在黃線上，被25歲的李姓駕駛，當時正要開車回家，卻恍神追撞，林姓駕駛車輛被撞翻，全身擦挫傷，李姓駕駛車輛也起火，手臂擦傷，但他下車時身上卻掉出喪屍煙彈。警方VS.李姓駕駛說：「依托咪酯，(對)。」煙彈就這麼不偏不倚，掉在他的腳邊根本無從抵賴，據了解李姓駕駛平時是工人，卻染上吸毒惡習，甚至毒駕肇事，新北市三重交通分隊代理中隊長曾鈺翔說：「員警於事故現場發現犯嫌丟棄之依托咪酯煙彈，當場依法逮捕。」毒駕上路，危害無辜用路人，幸好遭撞的林姓駕駛沒有生命危險，李姓駕駛這回除了吃上罰單，也被依公共危險等罪嫌移送法辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言