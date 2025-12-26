影/驚悚瞬間！高雄變電箱疑故障引3度爆炸 2732戶停電

高雄市三民區26日上午9時04分，一座變電箱因故障發生三次爆炸，隨後起火，造成2732戶居民停電。當時，許多民眾正在附近餐廳用餐，聽見變電箱傳來的爆炸聲和燒焦的氣味後，立刻前往查看。目擊者表示，最初以為是店內製冰機的聲音，卻隨後發現變電箱冒出濃煙，並迅速撥打了報警電話。

台電變電箱爆炸起火。（圖／網友lshinmyeyes_tinna授權提供）

現場的商家員工立即使用滅火器進行滅火，但不久後變電箱再次爆炸，甚至發生第三次爆炸。所幸事故未造成人員傷亡。台電公司隨後確認，事故源於變壓器故障，並迅速派遣人員進行搶修。經過半小時的努力，2181戶居民恢復供電，至上午10時46分，所有受影響的戶數皆已復電。

台電表示，將持續強化設備巡檢，以降低未來類似事件的發生。

