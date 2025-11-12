影/驚悚！雲林休旅車失控暴衝商店 4人門口聊天遭撞飛

雲林縣北港鎮昨（11）日晚間發生一起車禍事故，一輛休旅車與轎車擦撞後失控暴衝路旁商店，撞上正在門口聊天的4人，造成4人受傷。2車駕駛酒測值均為0，事故原因由北港警分局調查釐清中。

雲林縣北港鎮昨（11）日晚間發生一起車禍事故，一輛休旅車與轎車擦撞後失控衝入路旁商店，撞上正在門口聊天的4人。（圖/警方提供）

事故發生於北港民享、吉祥路口，邱姓女子駕駛休旅車載孩子下課途中，晚間8點半行經事故地點時，與吳姓男子駕駛的轎車發生擦撞。邱女一時驚慌失控，車輛衝向對向車道後，再衝入一家商店內。當時在店門口聊天的3男1女閃避不及，遭休旅車撞上。撞擊力道猛烈，導致鋁門框扭曲變形、玻璃破裂散落一地，屋內機台也受損。

廣告 廣告

根據監視器畫面顯示，休旅車撞進店內時，門口有1名女子坐在機車上，與3名站在店門口的男子聊天。4人在毫無防備的情況下，休旅車突然衝撞過來，先撞上店前的多部機車，隨即又撞上3名男子，畫面相當驚險。

雲林縣消防局獲報後，派遣救護車前往現場，將4名傷者送往北港媽祖醫院急救。所幸傷者都只有輕傷，雙方駕駛酒測值均為0。（圖/警方提供）

由於休旅車撞擊力道猛烈，導致鋁門框扭曲變形、玻璃破裂散落一地，屋內機台也受損。（圖/警方提供）

雲林縣消防局獲報後，派遣救護車前往現場，將4名傷者送往北港媽祖醫院急救，所幸傷者都只有輕傷。北港分局表示雙方駕駛酒測值均為0，並呼籲民眾，行經無號誌路口應減速慢行，並注意周邊人車動態，確保自身及其他用路人行車安全。

延伸閱讀

影/高雄婦穿雨衣、戴安全帽進郵局遭勸導 三字經飆行員

檢方提出143項指控！伊斯坦堡市長遭起訴 求處逾2千年刑期

社工竟侵占弱勢者6萬補助款 良心不安自首獲緩刑