影/驚險！新竹小貨車遭推撞衝進小吃店 2婦嚇壞急逃

新竹市香山區延平路二段19日發生一起車禍，一輛營業聯結車追撞前方自小貨車，導致小貨車撞進一旁的小吃店，嚇得店內2名婦人趕緊逃生無受傷，小貨車駕駛則受輕傷，詳細肇事原因仍待調查釐清。

新竹小貨車撞進小吃店。（圖／翻攝畫面）

有網友在Threads發文指出，他婆婆和阿姨當時在店內，突然小貨車撞進小吃店內，好在2人及時逃跑都平安無事，而店內的玻璃門、大型廚具以及物品全被撞得一團亂，目前全家人合力一起整理，也因沒水、沒瓦斯去旅館洗澡。

店內全被撞得一團亂。（圖／翻攝畫面）

對此，警方說明，營業聯結車沿延平路二段北上，因反應不及而追撞前方自小貨車，導致自小貨車再推撞民宅，致自小貨車駕駛1人受傷意識清楚，本案無酒駕情事，詳細事發原因仍待後續調查釐清。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

