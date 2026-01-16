影/驚魂！北投女公車上持美工刀咆哮 遭警壓制上銬

台北市北投區中央北路二段一輛682路線公車，16日上午8時7分許發生持刀事件，一名女子情緒失控突然掏出美工刀，司機與乘客見狀立即報警求助。警方獲報後火速趕往現場處理，員警壓制女子強制上銬後送醫，全案將依恐嚇罪移送偵辦。

公車女乘客持美工刀嚇得乘客趕緊報案。（圖／取自Threads ＠nyuutischwang_）

事發當時正值上班上課通勤尖峰時段，公車行經中央北路二段367號前時，車上女子情緒狀態不穩定，突然亮出美工刀，嚇得車內所有人驚慌失措。警消人員抵達現場後，發現女子神情相當激動，面對試圖靠近的人員不斷崩潰大喊「走開！走開！」、「全都給我走開！」警消試圖控制其行動時，雙方在狹窄的公車內爆發激烈拉扯。

廣告 廣告

女子持美工刀挾持司機 。（圖／警方提供）

多名員警隨即上前實施強制管束並迅速扣上手銬，過程中一邊安撫女子「妳冷靜一點！」女子在強勢壓制下被帶離公車，由救護車強制送往醫院治療。北投分局表示，後續將依刑法恐嚇罪等罪嫌移請臺灣士林地方檢察署偵辦，並呼籲民眾如發現任何不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即派員到場處理。

延伸閱讀

5000億美元換15%關稅 經長拆解釋疑「蘋果橘子不一樣」

夾娃娃不適合國小生？期末考答案惹議 家長挑戰出題老師

阿里全面啟動生態折疊戰略 千問App開放AI對話購物測試