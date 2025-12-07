影/驚！杭州動物園黑熊表演突暴走 為搶胡蘿蔔撲襲飼養員

大陸浙江杭州野生動物世界昨日下午發生黑熊襲人搶食事件，一隻名為「熊二」的亞洲黑熊在動物行為展示期間，因急於搶奪飼養員攜帶的食物，兩度撲向飼養員，最終由五名工作人員合力將其制伏。園方今發布公告，宣布立即取消黑熊展示。

黑熊與飼養員發生拉扯將其推倒在地。（圖／翻攝封面新聞）

據《封面新聞》報導，多位網友6日在社群平台發布現場影片，畫面顯示兩隻亞洲黑熊剛結束滑板表演，正準備進行「開心三連跳」項目時，候場中的黑熊突然轉身與飼養員發生拉扯，瞬間將其推倒在地。一名女性工作人員持塑膠凳敲打黑熊未能奏效，又嘗試徒手拉開，隨後三名同事趕來支援。期間黑熊一度被控制，但當該名飼養員再次靠近時，衝突再度發生，最終五人協力將黑熊拉至後台。

廣告 廣告

一名在場遊客表示，事發突然且場面驚險，演出因此緊急暫停，所幸沒有造成重大傷害。當事飼養員於6日深夜在園方發布的影片中回應，稱「熊二」平時個性貪吃，當天因他隨身攜帶一大袋黑熊愛吃的胡蘿蔔和蘋果，被「熊二」看見後過於興奮才直接撲上來。該名飼養員強調，自己與「熊二」均未受傷，並表示此事提醒他今後與「熊二」相處時需更加謹慎。

最終五人協力將黑熊拉至後台。（圖／翻攝封面新聞）

杭州野生動物世界於7日發布正式公告指出，雖然飼養員和動物均未受傷，但因現場處置能力不足，給遊客帶來不良體驗，園方深表歉意。針對此次事件，園方決定立即取消黑熊的行為展示，並對相關動物進行妥善安撫和觀察，確保其身心健康。同時，園方將認真反思、積極整改，努力提升園區的管理和應急處置水平，並對各位網友的關心和支持表示衷心感謝。

延伸閱讀

攜帶搖頭丸入境！《艾蜜莉在巴黎》男星沖繩遭逮捕

東京風俗店赫見「嬰兒頭顱」塞冰箱！四肢砍斷裝盒 員工嚇報警

日控遼寧艦殲-15雷達照射自衛隊戰機 陸反嗆正常訓練遭滋擾