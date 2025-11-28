(影)驚！泰國連日暴雨釀災 竟見巨蛇水中游動

[Newtalk新聞] 近期多個東南亞國家遭遇極端氣候影響，紛紛傳出大規模淹水的災情，泰國政府也於當地時間 26 日發布報告，確認 33 位泰國民眾因洪水災情死亡。其中，泰國南部宋卡府受到連日暴雨的影響，洪水淹沒多座城市、上萬戶家庭受災。就在此時，有泰國民眾發現一條超過 10 公尺的巨蟒在洪水淹沒的街道上游動，巨蟒游泳的影片也瞬間成為網友們的關注焦點。





推主「Pomelo」、「帝太倉」發布推文稱，宋卡府合艾市近期因連日暴雨侵襲而發生嚴重洪災，幾乎整個城市都被洪水淹沒，許多民眾被迫爬上屋頂求援、等待洪水退去。然而，有民眾在避難時，發現一條長度超過 10 公尺的巨蟒在被洪水淹沒的街道上游動，駭人的畫面瞬間吸引網友們的目光。

「帝太倉」表示，該條在水中游泳的巨蟒應該是東南亞地區十分常見的大型蛇類「網紋蟒」，推測該條巨蟒應該也是洪水的「受災戶」之一。「帝太倉」強調，雖然巨蟒在水中游動的畫面非常嚇人，「但網紋蟒並非有毒的蛇類，基本上對人類無害」。





許多網友也在推文下方留言，感嘆嚴重天災對當地民眾日常生活造成的破壞。另外也有網友對巨蟒在水中游泳的畫面感到害怕，表態自己無法想像類似畫面在自己的日常生活中發生。還有網友開玩笑的表示，也許泰國的蛇地位比較高，「不然根本不能長到 10 公尺那麼長」。

