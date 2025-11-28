(影)驚！泰國連日暴雨釀災 竟見巨蛇水中游動
[Newtalk新聞] 近期多個東南亞國家遭遇極端氣候影響，紛紛傳出大規模淹水的災情，泰國政府也於當地時間 26 日發布報告，確認 33 位泰國民眾因洪水災情死亡。其中，泰國南部宋卡府受到連日暴雨的影響，洪水淹沒多座城市、上萬戶家庭受災。就在此時，有泰國民眾發現一條超過 10 公尺的巨蟒在洪水淹沒的街道上游動，巨蟒游泳的影片也瞬間成為網友們的關注焦點。
推主「Pomelo」、「帝太倉」發布推文稱，宋卡府合艾市近期因連日暴雨侵襲而發生嚴重洪災，幾乎整個城市都被洪水淹沒，許多民眾被迫爬上屋頂求援、等待洪水退去。然而，有民眾在避難時，發現一條長度超過 10 公尺的巨蟒在被洪水淹沒的街道上游動，駭人的畫面瞬間吸引網友們的目光。
「帝太倉」表示，該條在水中游泳的巨蟒應該是東南亞地區十分常見的大型蛇類「網紋蟒」，推測該條巨蟒應該也是洪水的「受災戶」之一。「帝太倉」強調，雖然巨蟒在水中游動的畫面非常嚇人，「但網紋蟒並非有毒的蛇類，基本上對人類無害」。
許多網友也在推文下方留言，感嘆嚴重天災對當地民眾日常生活造成的破壞。另外也有網友對巨蟒在水中游泳的畫面感到害怕，表態自己無法想像類似畫面在自己的日常生活中發生。還有網友開玩笑的表示，也許泰國的蛇地位比較高，「不然根本不能長到 10 公尺那麼長」。
更多Newtalk新聞報導
川普宣布：美國將「永久暫停」所有來自第三世界國家移民
熱帶氣旋襲擊印尼蘇門答臘島！三省爆發山崩、洪水災情 至少61死
其他人也在看
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 10 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
一週3波東北季風南下！明晨低溫下探14度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 受到3波東北季風和天琴颱風外圍環流影響，今(27)日降雨明顯，氣象署指出，第一波在今日報到，迎風面轉濕涼，明(28)天雲系減少轉乾，但持續低溫，明天和後(29)天清晨中部以北、東北部低溫下探14度，預計週末回溫；30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日，後續東北風減弱不明顯；12月3、4日第三波東北季風接力南下，北部和東半部再轉濕冷。 氣象署指出，今明兩天受東北季風影響，加上南邊颱風外圍水氣，有中高層雲系通過，迎風面轉濕涼；明天雲系減少，隨高壓東移出海帶來乾冷空氣，清晨低溫會比今天再降1到2度，明天和後天清晨中部以北、東北部低溫14到16度，白天20到23度。 週末東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，日夜溫差大，不過30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日北部和東半部轉濕涼，後續東北風減弱不明顯，北台灣白天氣溫下降23度上下，整天偏涼；第三波東北季風在12月3、4日接力南下，迎風面地區和東半部有零星降雨。 另外，位於南海的天琴颱風今天上午8點位置距離鵝鑾鼻西南方1200公里海面上，今天到30日會在南海以緩慢速度滯留打轉，30日到12月1、新頭殼 ・ 1 天前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
明起晴朗至週末！下週新一波東北季風報到 轉濕冷時間曝
氣象署表示，今日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、...CTWANT ・ 1 天前
好天氣只剩兩天？新一波東北季風下周報到再轉涼
（記者許皓庭／綜合報導）今（28）日台灣持續受東北季風影響，各地清晨偏涼，水氣雖在白天逐漸減少，但中南部山區與 […]引新聞 ・ 9 小時前
新／阿布達比轉機遭武警強行帶走4天 台灣男凌晨獲釋報平安對話曝光
日前在阿布達比機場轉機時突遭全副武裝人員帶走、失聯四天的台灣陳姓男子，今（28）日清晨終於傳回平安消息。陳妻凌晨越洋告知，丈夫已在杜拜時間凌晨1點左右離開警局，並由我國駐杜拜辦事處長接回居住地安置，目前人身安全無虞，他也透過訊息向親友報平安！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
香港宏福苑大火死者增至128人仍有約200人情況不明，官方確認8座大廈火警鐘不能有效操作
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 48 分鐘前
天琴颱風增強轉中颱！今晨低溫10.5°C破紀錄 吳德榮曝轉涼有雨時間點
中央氣象署指出，今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低；各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20至22度，中南部及臺東的高溫會比昨天低一些，約在23至25度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱帶低壓生成！日氣象廳預測路徑曝 最快明增強為「洛鞍颱風」
中颱「天琴」今（28）日凌晨2時的中心位置在北緯12.7度，東經112.9度，以每小時4公里速度，向西進行，對台灣天氣無直接影響。日本氣象廳今上午發布烈風警報（Gale Warning），馬來西亞附近海面又有熱帶低壓生成，預估強度持續增強，最快明日上午形成今年第28號颱風「洛鞍」，預測未來路徑將朝東北方前進。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台消防員看港惡火也絕望 嘆入火場「存活率低」
香港惡火帶走數十條生命，而這場夢魘卻驚人的與17年時的倫敦大火有許多相似之處，包括都是老屋和同為高樓住宅等等，而這次香港火警也帶走一位勇敢的消防員，但其實這樣的悲劇，新竹在去年的大火也曾上演過，當時也奪走兩條打火英雄的性命，所以當台灣消防員看到這次的香港大火也不免感到害怕，回到問題本身，如果住高樓遇上火警，其實應該遵守往下不往上原則，但若真的發現煙霧則應以水平方向撤離，存活機率最高。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前