影/體重差近1700kg！波蘭山羌正面單挑巨犀 狂吸千萬觀看

一隻體重僅23公斤的山羌在波蘭一座動物園內「正面對決」重達1700公斤犀牛的畫面，近日在社群媒體瘋傳。這場懸殊的較量被網友形容為現實版的「大衛與歌利亞之戰」，影片已累計超過1300萬次點閱。

山羌「單挑」犀牛的畫面引發熱議。（圖／翻攝Instagram@zoowroclaw）

根據《紐約郵報》，波蘭歷史最悠久的弗羅茨瓦夫動物園（Wroclaw Zoo）的飼養員拍下母犀牛瑪魯斯卡（Maruska）與公山羌蒙扎克（Mundzak）對峙的過程。

影片中，這隻嬌小的山羌在雪地圍欄內，面對著這頭身披厚重盔甲般皮膚的巨獸。當犀牛昂首時，山羌僅向後退了一小步，隨即站穩腳步並低下頭，徑直衝撞向犀牛的角，雙方展開了激烈的較量。

廣告 廣告

犀牛左右搖晃頭部數次，似乎對眼前的景象感到難以置信，接著朝這位體重僅有自己75分之1的挑戰者衝了過去。然而，山羌並未轉身逃跑，反而再次向前衝，用頭部猛撞犀牛，這次攻擊讓犀牛開始後退，而山羌則緊追在後。

山羌以牠細長的腿快速移動，似乎看準了犀牛信心不足的時機發動追擊，最後一次面對面對峙後，犀牛選擇離開。動物園在Instagram上分享影片時寫道，「有人今天忘記照鏡子了吧，向瑪魯斯卡天使般的耐心致敬！」

山羌們和犀牛並肩吃草的畫面。（圖／翻攝Instagram@zoowroclaw）

動物園解釋，這場驚心動魄但最終無害的對決，起因於蒙扎克的「伴侶」處於發情期，導致牠體內睪固酮過剩。「牠必須釋放能量並展示誰才是老大，即使對手重達1700公斤。誰能想到這麼小的身體裡住著一位戰士？」

不過，這2隻動物隨後即恢復友好。動物園後續發布的影片顯示，這對昔日「對手」與蒙扎克的伴侶一同並肩享用乾草，看起來十分溫馨。動物園寫道，「牠們的日常關係究竟如何？就像你在影片中看到的這樣」。

動物園進一步說明，瑪魯斯卡與蒙扎克已經共同生活多年，牠們有各自的臥室但共用「院子」，而牠們平時都和諧相處。動物園也大讚瑪魯斯卡「非常溫柔」。

延伸閱讀

名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

第一名竟是「AI生成照」？陸攝影比賽驚爆醜聞 得獎照遭急撤

馬斯克旗下AI色情內容遭各國抨擊 印尼成首個封鎖Grok國家