影／體重減輕不見得是好事！ 40歲後慎防「隱性肥胖」

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粘曉菁醫師提醒高齡減重，要考慮虛弱值，不能只一味追求體重快速減輕。（圖：好心肝基金會提供）

減重風潮盛行，許多人只在意體重計上的數字，以為體重下降就代表更健康。好心肝基金會執行長、臺大醫院家庭醫學部主治醫師粘曉菁提醒，中壯年族群若只追求變瘦，可能在不知不覺中流失肌肉；即使身體質量指數（BMI）正常，也可能因肌肉量不足、體脂率偏高或內臟脂肪堆積，形成「隱性肥胖」，增加三高、心血管疾病、骨質疏鬆及失能風險。

粘曉菁醫師表示，中年後體重管理的重點，不只是「瘦了幾公斤」，更要留意體脂率、肌肉量及腰圍變化。民眾可定期使用體脂機掌握身體組成，並以「腰高比」初步評估腹部脂肪，低於0.5為佳。計算方式為腰圍除以身高，例如腰圍80公分、身高160公分，腰高比即為0.5。若腰圍持續增加，可能代表內臟脂肪正在累積。

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健康減重應從運動、蛋白質及飲食調整三方面著手。運動方面：可以以運動零食的概念，以快走、超慢跑等低衝擊運動為起點，每天累積至少15分鐘活動時間，並逐步加入肌力訓練。腎功能正常成人每日蛋白質攝取量可依年齡、活動量及健康狀況調整，約為每公斤體重1.0至1.6公克，並平均分配於三餐。

粘曉菁醫師也提供一套簡易居家檢測方式：坐在一般椅子上，雙手抱胸，連續完成五次坐站；若超過12秒或必須用手支撐，可能代表下肢肌力較弱。握力若男性低於28公斤、女性低於18公斤，也應提高警覺。若行走速度低於每秒1公尺，或合併反覆跌倒、體重快速下降、明顯虛弱及日常活動困難，都建議及早就醫檢查。粘醫師強調，中高齡族群體重管理不應只看體重或BMI，更要兼顧肌肉量與活動功能。減少多餘脂肪的同時保留肌肉，才是真正健康的減重。

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