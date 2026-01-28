影》高嘉瑜點名選台北市長 「拜託會心軟？」王世堅給答案了

民進黨立委王世堅。（本報資料照片）

民進黨台北市長人選尚未明朗，外界近期點名不少政治人物，其中民進黨前立委高嘉瑜昨（27日）在廣播節目中，直言王世堅「吃軟不吃硬」，如果大家去拜託，他一定會願意承擔，引發政壇熱議。對此，王今（28日）親自回應，這是整個黨面對北市長大選的問題，她個人拜託我別的事情一定什麼都幫，但重大牽涉重大公共事務，不能答應，就算答應也沒用。

談到綠營台北市長的候選人，高嘉瑜27日在《POP大國民》說，民進黨現在真的需要很強的候選人，但不會難產，畢竟還有立委王世堅、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，大家也期待王世堅出來會有看頭、金句、批評時政；主持人追問「堅哥說很多次不出來選」，高則說，堅哥很容易心軟，也很為台灣著想，如果大家都有期待，「吃軟不吃硬」，大家去拜託，他一定會願意承擔。

對此，王世堅今（28日）接受媒體聯訪時表示，高嘉瑜跟他是議會十幾年好朋友，一向都是口出美言，倒是覺得高嘉瑜才是真的適合，事實上也向黨報告過，最適任的應該就是行政院副院長鄭麗君、黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，學養俱佳、才德雙全，對市政運作相當熟稔。

王世堅進一步指出，即便高嘉瑜離開公職2年多，持續在政論節目中就公共議題發聲，政治分析獲得不少大眾的認同，對市政熟稔，來參選勝選率很高，另外幾位更不用談，口才好、對北市也有深入了解。

至於如果高嘉瑜來拜託會心軟嗎？王世堅笑著回應，這是整個黨面對北市長大選的問題，她個人拜託我別的事情一定什麼都幫，但重大牽涉重大公共事務，不能答應，就算答應也沒用，不是兩個人坐下來談一談就能決定的事，「我憑什麼？」感謝對方推薦。

王世堅也強調，台北市長選舉並非個人能拍板的事情，而是整個政黨必須共同面對的重要抉擇，如果是高嘉瑜私下拜託的個人事務，自己一定義不容辭，但市長選舉牽涉的是重大公共事務，不是兩個人坐下來談一談就能決定，他更反問「我憑什麼？」

