影/高市早苗大勝高枕無憂？雷倩驚爆「軟肋」：國債恐陷危機

日本眾議院選舉自民黨取得壓倒性優勢，高市早苗的執政路線備受矚目，前立委雷倩指出，儘管高市在政治上取得高度授權，其真正的「軟肋」恐在經濟與金融層面，尤其是日本長期累積的國債結構，正出現值得警惕的變化。

前立委雷倩。（圖／翻攝《國際直球對決》）

雷倩在中天節目《國際直球對決》表示，日本政府債務佔GDP比重長期超過200%，「最高一度到206%，最近最新數字又回到220%以上」，雖然過去日本國債多由央行、壽險公司與退休基金等國內機構持有，但近年隨著日本調整國債利率，債市結構已開始出現轉變。

雷倩指出，「現在如果看日本的短期國債，海外投資者的持有比例已經超過6成。」她表示，這代表日本債市逐漸出現過去少見的短線操作行為，「這對台灣觀眾其實不陌生，外資進出快，市場就容易被當成提款機。」

在政治層面，雷倩表示，高市雖獲得選民高度授權，但也是風險的開始，「她贏了選舉，拿到了人民授權，但如果真的照承諾去做，等於直接觸動、甚至改變二戰後的國際秩序。」

雷倩說，日本戰後憲法與國家定位，是在美國主導下形成的產物，「日本雖然是戰敗國，但在冷戰結構中被美國拉進戰勝國陣營，成為亞洲的前線角色。」她說，若高市推動重大修憲，不僅牽動中俄對二戰秩序的再詮釋，也勢必在聯合國等國際場域引發長期爭論。

